Jackson defende que “políticos aposentados, que defendem a democracia, voltem a ativa”

20/05/19 - 17:56:00

O ex-governador Jackson Barreto (MDB), depois de anunciar que deixaria a política, agora defende que “políticos aposentados, que defendem a liberdade e a democracia, voltarem” para que segundo ele, o Brasil volte a governador pela classe trabalhadora.

Ao defender a sua permanência na política, o ex-governador disse que “Vivemos um momento tão complicado, que é hora dos políticos aposentados, que defendem a liberdade e a democracia, voltarem. Meu sonho é que o Brasil volte a ser governado pela classe trabalhadora”, afirmou.

Durante a entrevista que concedeu na manhã desta segunda-feira (20), Jackson Barreto fez duras criticas ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando que foi deputado federal ao lado dele e que Bolsonaro “é completamente despreparado”. “Fui contemporâneo de Bolsonaro. Eu o conheço. Completamente despreparado, incapaz de defender um argumento, uma tese de um projeto. Incapaz de fazer discursos sobre temas importantes para o país. Esteve sempre em defesa dos militares e da ditadura. Ele desconhece o papel da educação para o crescimento de um país

Sobre a eleição que disputou ao senado e perdeu, Jackson atribuiu ao desgaste de seu nome, explicando que a prioridade era a candidatura de Belivaldo Chagas ao governo e não a sua. “”Eu sabia que essa estratégia destruiria minha imagem, mas aceitei porque a minha candidatura não era prioridade. O que estava posto era um projeto político e que felizmente saiu vitorioso, graças ao povo, que entendeu o que era melhor para Sergipe”, explicou.

Ele também avaliou a administração de Belivaldo e disse que “a gestão de Belivaldo está indo bem, se comprada a outras pelo Nordeste, por exemplo. Quando a economia do Estado chega neste patamar no qual estamos fica tudo muito difícil. Mas apesar dos problemas, a gestão está no caminho certo”, disse.