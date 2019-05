Leandro Hassum vende casa no Brasil e continua de vez nos EUA: ‘Não penso em voltar a morar aí’. Aos 45 anos, humorista entrega que a filha foi o grande estímulo para a mudança de país

Leandro Hassum já não tem mais uma casa para chamar de sua no Brasil. Completamente adaptado a Orlando, nos Estados Unidos, onde mudou com a família em 2016, o humorista revelou ao Gshow que se desfez do imóvel no Rio de Janeiro.