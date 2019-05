Movimento em Itabaianinha recebe representantes do Detran/SE

20/05/19 - 12:34:40

Na manhã desta segunda-feira, 20, foi a vez do município de Itabaianinha receber a equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) para mais uma atividade educativa dentro do cronograma de ações do Movimento Amarelo. No ônibus-escola da autarquia, a equipe da Escola Pública de Trânsito (EPTran) recebeu alunos de escolas municipais e estaduais e falou, juntamente com policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), sobre a importância do respeito às leis para a redução de mortes e acidentes nas vias.

A aluna Raquel Ferreira Santos, de 10 anos, que cursa o 5º ano da escola Hildebrando Dias da Costa, ficou muito feliz em participar dessa atividade. “Achei muito interessante essa aula no ônibus do Detran. Foram importantes essas informações porque, se a pessoa não aprender sobre o trânsito, como saber que precisa andar na faixa de pedestre ou qual o sinal certo do semáforo para passar, pode se machucar”, contou, com base no que aprendeu durante a palestra.

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Itabaianinha, Altamira Trindade, as crianças aguardavam com grande expectativa essa atividade diferenciada. “Eles se mostraram muito empolgados em aprender mais sobre trânsito no ônibus-escola do Detran. Aproveitamos esse movimento para intensificar nossas ações educativas nas escolas e nas vias, principalmente agora com as mudanças na circulação na cidade, pois acreditamos que a conscientização é o mais importante. Infelizmente, muitas pessoas ainda ligam para a multa e esquecem que a importância maior é a vida”, disse Altamira.

Ascom – Detran/SE