Novos ônibus com tecnologia avançada são entregues em Aracaju

20/05/19 - 12:57:17

Na manhã desta, sexta-feira, 17, na Praça Fausto Cardoso, foram entregues pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com Sindicado das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransp), os novos ônibus adquiridos pela empresa Viação Atalaia para o sistema de transporte público coletivo de Aracaju e da Região Metropolitana. Foram entregues 30 ônibus novos, sendo que 28 já começaram a circular nesta sexta e mais dois estarão disponíveis nos próximos dias. “É a primeira vez na história, que entregamos uma renovação de veículos de uma única empresa nesta grande quantidade. E agora, se inicia também um processo de renovação gradativa dos veículos das demais empresas. Ficamos muito felizes em estar gerando essa melhoria para a população”, enfatiza o prefeito.

Com tecnologia de ponta, os veículos têm câmeras de alta resolução, GPS, validadores, chassis Mercedes e carroceria Marcopolo, oferecendo aos passageiros acessibilidade, mais conforto e segurança. São mais de R$ 9,2 milhões em investimento para renovação da frota de ônibus local. “Os novos ônibus atendem a todos os requisitos de acessibilidade que a norma estabelece, levando ao cidadão mais comodidade e segurança. Além disso, contam com tecnologia avançada, proporcionando o bem-estar que o cidadão merece”, afirmou o presidente do Setransp, Alberto Almeida.

Tempo de circulação

Existe no transporte uma dinâmica de renovação de frota necessária devido a utilização intensa dos veículos com a operação do serviço. Por isso, o sócio proprietário da Viação Atalaia, Alfredo Bezerra Leite, que participou do evento de entrega dos novos ônibus, destacou: “estamos com a meta de renovação de cerca de 20% da nossa frota anualmente, mantendo com isso um tempo médio de vida útil dos ônibus de quatro anos e meio”. Os 30 veículos são os primeiros a possuírem a carroceira da empresa Marcopolo, especialista no ramo de transportes coletivos. Uma novidade que, de acordo com Luiz Antônio Soares, gerente Regional da Marcopolo, vai assegurar segurança e um tempo maior de vida útil para a circulação. “Produzimos carros para todo mundo e para cidades de todo o país. É uma grande satisfação contribuir para com o serviço de transporte coletivo de Aracaju”, disse o gerente.

Fonte e foto ascom Setransp