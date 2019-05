Parceria: Prefeitura Lagarto e Governo possibilita capacitação de servidores

20/05/19 - 05:23:01

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho, reúne semanalmente várias mulheres assistidas no CREAS e nos CRAS. O Grupo de Apoio à Mulher Agredida (GAMA), faz parte do Projeto coordenado em parceria com a UFS e a DAGV.

Na semana passada, foi realizada uma tarde repleta de homenagens às mães participantes do grupo, com a presença do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), bem como da equipe de práticas integrativas.

Na oportunidade, também foram ofertados às usuárias dinâmicas de grupo, orientações diversas sobre a saúde da mulher, atendimentos individuais, testes rápidos de HIV-Sífilis e terapia auricular.

As ações desempenhadas tiveram o importante apoio da Secretaria de Saúde e o evento aconteceu nas dependências da Universidade Federal de Sergipe, que deu total apoio à iniciativa da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal.

Fonte e foto assessoria