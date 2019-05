POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO E LOCALIZA DESMANCHE EM ARACAJU

20/05/19 - 13:40:49

Nas ações, drogas e uma motocicleta também foram apreendidas

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), realizou ações de combate ao crime nas ruas de Aracaju, resultando em apreensões de drogas, prisões por tráfico e embriaguez ao volante e na localização de um desmanche de carros roubados. As ocorrências foram registradas durante o final de semana.

No sábado, 18, durante ações de combate aos mais diversos tipos de crime,a Radiopatrulha recebeu denúncia anônima sobre homens que estariam portando arma de fogo e realizando o consumo de entorpecentes numa seresta, no Centro de Aracaju.

Com a informação, os militares foram até o local e presenciaram uma grande movimentação de pessoas numa seresta, pedindo o apoio de mais viaturas da Radiopatrulha no local.

Após a chegada do apoio, todos os que estavam na seresta foram submetidos aos procedimentos de busca pessoal e de identificação, mas nada foi encontrado. Durante uma varredura pelo local, foi encontrado, numa bolsa plástica abandonada, um revólver calibre 38, com três munições , 50 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha.

Como não foi possível identificar quem estaria portando a arma e as drogas, o material foi apreendido e conduzido à Central de Flagrantes.

Segunda ocorrência

Já no domingo, 19, a Polícia Militar prendeu Mailson Freitas Faustino pelo crime de tráfico de drogas e ainda o autuou em flagrante por embriaguez, após a realização do teste do bafômetro. Com o suspeito, foram encontrados quatro invólucros e mais 19 pinos de cocaína, recuperada uma motocicleta com restrição de roubo e localizadas, em um desmanche de veículos, várias peças de carro e motocicleta, provenientes de roubo a veículos.

O suspeito tentou fugir, mas foi identificado como Rodrigo Ribeiro de Sousa Júnior e encontrado com a chave de uma motocicleta. Numa residência em frente ao local da abordagem, os militares encontraram a moto e constataram, após consultas via Centro Integrado em Operações de Segurança Pública, que o veículo estava com restrição de roubo.

Ainda segundo o suspeito, as peças seriam transportadas para a loja de autopeças na avenida Euclides Figueiredos, pertencente a um homem conhecido como “Pacote”, responsável pelo aluguel da casa e a manutenção do desmanche de peças de veículos roubados.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde as medidas legais e administrativas foram adotadas.

Fonte e foto SSP