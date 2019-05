POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA SUSPEITA DE ASSALTO A VEÍCULO DE CARGA EM CAPELA

20/05/19 - 12:42:37

O caminhão havia sido roubado no município de São Sebastião/ AL

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/9º BPM), efetuou, na madrugada desse sábado, 18, a prisão de dois homens suspeitos de roubar um caminhão boiadeiro no município de São Sebastião/AL.

De acordo com informações policiais, os militares foram informados que um caminhão, de cor branca, roubado na cidade de São Sebastião/AL, trafegava próximo ao povoado Pirunga, município de Capela.

Ainda segundo as informações, os militares fizeram várias diligências na área e realizaram a prisão de Wesley Matos Santos, 24 anos, e Eremito Carlos Nascimento de Andrade, 21 anos, em posse do veículo próximo à BR–101, no povoado Pirunga.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia Plantonista para que as providências fossem adotadas. Com informações da Ascom PMSE