GUARDA MUNICIPAL É PRESO SUSPEITO DE PLANEJAR A MORTE DE UM COLEGA

20/05/19 - 10:08:27

Um Guarda Municipal identificado como Edelbrando Ferreira Santos, foi preso, suspeito de planejar a morte do colega de farda.

O delegado Wanderson Bastos detalhou na manhã desta segunda-feira (20), a prisão de um guarda municipal, do município de Carmópolis, suspeito de planejar a morte de um colega de farda.

Segundo a PM, o suspeito faz parte de um grupo de traficantes que agia na região e teria planejado a morte do guarda, porque a vítima estaria atrapalhando a ação do grupo. O delegado disse que no dia que iria acontecer o crime, a esposa da vítima ouviu os suspeitos se preparando para finalizar o planejamento e dar início à execução.

“A esposa do guarda que seria executado, ouviu uma conversa dos criminosos em um beco, ao lado de sua casa e denunciou o caso à polícia. Parte dos meliantes, mora na mesma rua do guarda. Eles estavam incomodados com o agente da segurança, porque acreditavam que ele estaria atrapalhando a atuação criminosa na área”, informou o delegado.

A operação que prendeu o grupo foi batizada de “Iscariotes”, em referência ao apóstolo Judas, que traiu Jesus Cristo, de acordo com a bíblia.

Levantamento feito pela polícia, no município estava um ex-presidiário, traficante, filho de uma outra presa. Ele seria o responsável por atirar na vítima. “Inclusive a orientação do grupo, segundo o que ouviu a esposa do GM, era que ‘atirassem na cabeça para não deixar rastro, porque a vítima é sobrinha de uma vereadora de Carmópolis e não poderiam brincar”, explicou.

Foto SSP