Polícia Militar localiza desmanche de veículos, prende traficante e apreende drogas

20/05/19 - 09:13:54

Os militares do Batalhão de Radiopatrulha desenvolviam, no sábado, 18, ações de combate ao mais diversos tipos de crime, quando após uma denúncia anônima de homens armados numa seresta, realizada no Centro da Capital, efetuaram a apreensão de 1 revólver calibre .38, de maconha e de cocaína.

Os militares do BPRp realizavam ações de abordagem e radiopatrulhamento quando receberam uma denúncia anônima de que, no Centro da cidade, homens estariam portando armado de fogo e realizando o consumo de entorpecentes numa seresta.

Com a informação, os radiopatrulheiros deslocaram-se ao local informado com brevidade e na Avenida João Ribeiro, presenciaram uma grande movimentação de pessoas numa seresta e pediram o apoio de mais viaturas da Radiopatrulha no local.

Com a chegada do apoio, todos os que estavam na seresta foram submetidos aos procedimentos de praxe de busca pessoal e de identificação, mas nada foi encontrado.

Durante a realização de uma varredura pelo local foi encontrado, numa bolsa plástica, um revólver calibre .38 com 3 munições , 50 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha.

Como não foi possível identificar quem estaria portando a arma e as drogas, o material foi apreendido e conduzido a Central de Flagrantes.

Na madrugada do domingo, 19, a polícia militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, no Bairro Atalaia, a prisão de Mailson Freitas Faustino pelo crime de tráfico de drogas e ainda o autuou em flagrante por embriaguez, após a realização do teste do bafômetro.

Os policiais do Batalhão de Radiopatrulha realizavam rondas, quando em deslocamento pela Rua Francisco Rabelo Leite Neto, no Bairro Atalaia, avistaram um indivíduo com uma sacola plástica na mão, que ao notar a presença policial, correu em direção ao próprio carro que, já estava ligado, tentou empreender fuga, mas foi interceptado.

O suspeito foi identificado como Mailson Freitas Faustino e na sacola, que ele escondeu no veículo e foi encontrada pelos militares, havia 4 invólucros e mais 19 pinos de cocaína.

Como além do entorpecente já apreendido, o indivíduo aparentava ter ingerido bebida alcoólica, os militares providenciaram o bafômetro, que após o teste constatou o consumo de álcool.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

No período da tarde, no Jardim Centenário, na Travessa A 2, militares do Batalhão de Radiopatrulha localizaram um local de desmanche de veículos, apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo, varias peças de motos e carros desmontadas, provenientes de ações delituosas, e efetuaram a prisão de uma pessoa.

Os radiopatrulheiros realizavam patrulhamento motorizado pelas ruas da Grande Aracaju, quando receberam a informação de que na Travessa A-2, no Jardim Centenário, dois indivíduos estariam com uma motocicleta com restrição de roubo e estariam cuidando de uma residência que servia de desmanche de veículos roubados.

Com a informação recebida, os policiais deslocaram-se ao local com brevidade e avistaram somente um dos dois indivíduos informados.

O suspeito tentou fugir sem êxito e foi identificado como Rodrigo Ribeiro de Sousa Júnior. Com ele foi encontrado a chave de uma motocicleta.

Aos policiais, o suspeito informou onde o veículo, uma Honda Bros, de placa policial OEJ-3864, estaria.

Ao chegarem no local informado, uma residência em frente ao local da abordagem, os militares encontraram a motocicleta e constataram após consultas via Centro Integrado em Operações de Segurança Pública que o veículo estava com restrição de roubo.

Na localidade, os radiopatrulheiros ainda encontraram diversas peças de variados modelos de carro e de moto, que haviam sido desmontadas dos veículos após as ações delituosas.

As peças seriam transportadas, segundo informações do suspeito, para a loja de autopeças de um homem de vulgo pacote, localizada na Euclides Figueiredos é responsável tanto pelo aluguel da casa, como pela manutenção do desmanche de peças de veículos roubados.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde as medidas legais e administrativas foram adotadas.

Informações e foto SD Oliveira Filho