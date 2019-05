POLICIAIS MILITARES APREENDEM 187 KG DE MACONHA EM ITABAIANA

20/05/19 - 16:57:30

Droga foi localizada em quatro malas em um táxi com placa de Aracaju

No final da manhã desta segunda-feira, 20, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam 207 tabletes de maconha, totalizando 187 Kg. O flagrante ocorreu na BR-235, na região do município de Itabaiana.

Por volta das 11h, integrantes do serviço de inteligência do 3º Batalhão identificaram um casal entrando em um táxi, com quatro malas, em atitude suspeita, no Centro de Itabaiana. Imediatamente, equipes da supervisão da Polícia Militar e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) foram acionadas para realizar o acompanhamento dos suspeitos.

Nas imediações do shopping da cidade, localizado as margens da BR-235, os militares interceptaram o táxi e abordaram os três ocupantes do automóvel Fiat Siena com placa de Aracaju. Durante a revista, os policiais verificaram um forte odor característico de maconha e localizaram os tabletes acondicionados em quatro bagagens que estavam no porta-malas.

Um jovem, identificado como Lucas Andrade, 21 anos, assumiu a responsabilidade pelo entorpecente. Diante do flagrante, o suspeito informou que pegou as malas quando vendia castanhas na Estação Rodoviária do Tietê, em São Paulo, e seria pago para entregá-las a um desconhecido que estaria aguardando no terminal rodoviário de Aracaju.

Diante do flagrante, Lucas e a sua namorada, uma adolescente de 15 anos, assim como o motorista do táxi, foram encaminhados à Delegacia Regional do município de Itabaiana. Na ação ainda foi apreendido R$ 2.465 mil.

Fonte: Ascom/PM