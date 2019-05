Prefeitura de Estância divulga programação dos Festejos Juninos 2019

20/05/19 - 12:15:41

Mais uma vez e pelo terceiro ano consecutivo, a edição deste ano dos Festejos Juninos de Estância promete ser o mais animado do Estado de Sergipe. Contando com uma programação festiva que inicia no próximo dia 31, com a Salva Junina, a Prefeitura de Estância divulga a programação dos 31 dias ininterruptos dessa festa que inclui muito forró tanto na cidade, como na zona rural, concursos culturais, apresentação de grupos folclóricos, além de, é claro, o show de luzes e cores do astro-rei, o Barco de Fogo, Patrimônio Imaterial de Sergipe.

O prefeito Gilson Andrade destaca que com planejamento e organização a realização dessa festa é voltada para todos os públicos, e fortalece a cultura da cidade. Ele também frisa o empenho de toda equipe que está organizando as festividades do São João de Estância de forma comprometida para que seja um sucesso. “Durante os 31 dias de festa oportunizaremos para a população estanciana, assim como de todo o Estado, e turistas que aqui estiverem, um evento cultural que conta com toda uma estrutura de segurança para propiciar tranquilidade a todos os frequentadores. Além disso, estamos realizando esse evento com muito respeito ao erário, assim como fizemos no Carnaval que foi um grande sucesso”, afirmou.

Abrindo a programação na sexta-feira (31 de maio), às 10h, será realizado o Fórum Estadual de Turismo, no auditório da Universidade Tiradentes (Campus Estância). À noite, a partir das 19h, a abertura oficial dos festejos juninos de Estância, com a realização de cortejo cultural (saindo da Av. Getúlio Vargas com destino à Praça Barão do Rio Branco), onde acontece o hasteamento das bandeiras, bênção da fogueira e apresentação do trio pé de serra Sanfona Branca; e no Forródromo Rogério Cardozo, a partir das 22h, shows com Thyta Barão, Banda Cavalo de Pau, Márcia Fellipe, e Mano Walter, além de apresentações de Barcos de Fogo.

Confira a programação completa acessando aqui:

Secom/ Prefeitura de Estância