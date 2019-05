Prefeitura de Lagarto consegue aprovar reajuste salarial dos professores em 8%

20/05/19 - 18:19:26

O aumento garantido pela prefeita Hilda Ribeiro foi quase o dobro do reajuste nacional do piso do magistério para este ano

A Prefeitura Municipal de Lagarto conseguiu mais uma vitória em favor dos servidores. Desta vez, foram os professores os beneficiados com o acordo feito entre a Municipalidade, representada pela prefeita Hilda Ribeiro, e o Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Sergipe (SINTESE), entidade que representa a categoria em todos os municípios.

Em assembleia na manhã desta segunda-feira, 20, o SINTESE aprovou, por maioria absoluta dos seus membros, o percentual de aumento oferecido pela Prefeitura Municipal de Lagarto. Após a aprovação por parte do Poder Legislativo Municipal, o salário dos professores será acrescido em 8%.

O aumento garantido pela prefeita Hilda Ribeiro foi praticamente o dobro do reajuste nacional do piso do magistério para este ano, que é de 4,17%, e consegue minimizar a defasagem salarial deixada por gestões anteriores que é de 36%. “O projeto da Prefeitura é avançar na recomposição da carreira do magistério e na melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)”, acrescentou a chefe do executivo.

A conquista foi fruto de diálogo entre a prefeita Hilda Ribeiro, o secretário de Educação, Eduardo Maia, e o Sintese, assim como da análise do impacto na receita do município realizado em conjunto pelas secretarias de Finanças, Planejamento e Orçamento, para que o pagamento dos salários continuem sendo realizados em dia.