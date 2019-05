PML controla queimada e estuda acabar lixão e criar aterro

20/05/19 - 05:27:58

A Prefeitura de Lagarto já conseguiu fazer o controle dos focos de incêndio que atingiram o lixão do município essa semana. Mas para evitar novas queimadas e melhorar a vida de quem hoje mora próximo ao local, a Administração Municipal já iniciou um estudo para o fim do despejo de resíduos no terreno.

“Fomos pegos de surpresa com a informação da queimada, porém imediatamente a prefeita Hilda Ribeiro determinou que tanto a Secretaria de Obras quanto a de Meio Ambiente fossem lá com máquinas e caminhões-pipa para controlar o fogo. E foi controlado”, explicou Noel Sousa, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Hoje já não há mais nenhum foco de incêndio no local depois das providências tomadas. As atenções já estão redobradas para um projeto que pretende extinguir o lixão e criar um aterro sanitário no município. “Já estamos vendo com técnicos e Ministério público. Queremos priorizar a saúde, o bem-estar e a segurança da população que reside perto”, disse o secretário.

Após deter o fogo, o trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Semdurb) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) se concentra em realizar a cobertura dos resíduos existentes com a compactação e distribuição nas margens, criando uma passagem para que todo material descartado seja imediatamente coberto por um aterramento.

O lixão do município de Lagarto foi instalado na região próxima ao Alto da Boa Vista e o povoado Santo Antônio há muitos anos. Enquanto isso o local foi se urbanizando e agregando cada vez mais moradores. A Prefeitura de Lagarto pretende agora criar um aterro sanitário, realizando o trabalho de coleta seletiva e cumprindo à risca a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Fotos: Thais Santos

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/meio-ambiente-e-desenvolvimento-rural/item/2629-prefeitura-de-lagarto-controla-queimada-e-estuda-acabar-lixao-e-criar-aterro-sanitario.html