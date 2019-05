Previsão pode ser de racha

20/05/19 - 00:01:37

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) diz que só conversará sobre sucessão municipal no próximo ano. O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) – que desembarca na Europa em viagem de férias – também não se revela interessado. Para ele o assunto virá à mesa em junho de 2020. Deputados, senadores e lideranças partidárias silenciam sobre eleições municipais. Todos se comportam como se a sucessão estivesse congelada e só se colocará em degelo no momento certo.

Nos bastidores, entretanto, o assunto ferve. De tal forma que não dá para fingir que não se ouve e nem se vê. O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, está conversando à exaustão. Já revelou a sua intenção de ser o candidato a prefeito pelo PT. Internamente a legenda não põe resistência, embora um grupo prefira tratar disso mais à frente. A quase unanimidade não consegue esconder que está rompida apenas com o prefeito Edvaldo Nogueira, mas que se manterá intensa na base de apoio ao Governo.

O PRB entrou na história. Seus dirigentes dizem abertamente que podem voltar a se aliar com Belivaldo Chagas, mas que não apoiarão a reeleição de Edvaldo. Há até um projeto de se formar uma aliança com PRB, PT e PSB. Teoricamente, não dá para se imaginar que um bloco onde esteja o PSB consiga manter a simpatia e boa atenção do governador. O partido lhe deixou mágoas profundas e quem se afastar de Belivaldo para se compor aos socialistas, com o objetivo de disputar a Prefeitura contra Edvaldo Nogueira, provavelmente não terá retorno à base governista.

Outro problema vive um dos segmentos da oposição. O PSC está prestes a abandonar a ideia de avalizar a candidatura do deputado estadual Gilmar Carvalho a prefeito de Aracaju. O próprio Gilmar divulgou que estaria na disputa pelos cristãos, mas agora já não trabalha mais a possibilidade de estar nos palanques e até deixou de conversar com o seu grupo partidário. Dentro do partido há quem já considere Gilmar fora do radar e até admite que ele não agiu bem com a legenda que incentivou o seu desejo.

Mas Gilmar é candidato sim senhor! Tem pesquisas recentes que mostram seu nome em boa posição e tem encontrado reforço nos bairros por onde anda. Entretanto, o deputado foi atraído pelo tamanho e força que o DEM expõe neste momento no País e está arrumando as malas para embarcar e aterrissar na sigla que tem o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal e a senadora Maria do Carmo Alves. Sem contar com o prefeito de Salvador, ACM Neto.

É bom lembrar que ACM Neto teve parcela de culpa na derrota de Valadares Filho, em 2016, em Aracaju, ao vir apoiá-lo em festa no Iate.

O cenário – ainda em montagem – vai revelando algumas cisões no entendimento político que se fez em 2018 e elegeu Belivaldo Chagas ao Governo do Estado, ao tempo em que volta a formar um grupo de oposição que pode ir além de 2020 e atingir o pleito de 2022. É coisa para pensar muito, repensar e duvidar se dar certo, mas que há uma previsão sobre isso não se tem dúvida.

Reunião com Bolsonaro

O presidente Bolsonaro (foto) vai participar sexta-feira de reunião dos governadores do Nordeste, no Conselho de Desenvolvimento da região, vinculado à Sudene. Alguns ministros participam e todos os governadores confirmaram presença.

*** A sugestão da presença do presidente na reunião da Sudene em Recife partiu de Belivaldo Chagas, junto ao ministro do Governo, general Santos Cruz.

*** Na reunião anterior, com a presença só de ministros, os governadores se fizeram representar. O único que esteve lá foi Belivaldo Chagas.

Edvaldo conversa ao retornar

Não há nada certo e nem definitivo, mas o caminho do prefeito Edvaldo Nogueira (foto) é filiar-se ao PDT. Quando retornar da viagem que faz pela Europa, ele tem conversa pré- agendada com o presidente da sigla, Carlos Lupi.

Edvaldo deixou claro que “se” trocar o PCdoB por outra sigla vai preferir partidos de centro esquerda como o PDT e PSB, só que este último está fora de cogitação.

Pode ter algum problema

Dentro do Governo há quem lembre que Edvaldo Nogueira no PDT pode dar problema com a base aliada. É que a legenda indicou a vice de Valadares Filho (PSB) na disputa pelo Governo em 2018 contra Belivaldo Chagas.

Mesmo com esse risco as conversas andam e Edvaldo se diz agradecido a Fábio Henrique (PDT), que foi o primeiro a convidá-lo para filiar-se à legenda.

Mitidieri ficaria feliz

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) pensa diferente e diz que caso Edvaldo Nogueira decida filiar-se ao PDT ficará feliz. Lembra que se trata de uma legenda do mesmo campo de esquerda que o PSD.

Faixa critica Bolsonaro

“Bolsonaro: Inimigo da Educação – Eu defendo a UFS”, a faixa foi levantada por Nathália de Matos, de 24 anos, sábado passado, em Aracaju, ao receber o diploma na formatura da turma de Medicina.

*** A exposição da faixa levantou o salão onde foi realizada a festa, com aplausos e apoio da maioria.

*** Segundo o senador Rogério Carvalho (foto). O gesto deu vida e voz à indignação de todo o país durante a solenidade de formatura dela. “Nathalia, você nos representa!”.

PT conversa com PSB

O Partido dos Trabalhadores, através do ex-deputado federal Marcio Macedo, continua conversando muito com o PSB, que tem prioridade para uma aliança com os petistas e vai continuar no diálogo até o entendimento final.

*** O PT quer formar uma aliança com o PSB, PRB e até com o PDT, caso o prefeito Edvaldo Nogueira não se filie aos trabalhistas.

*** O PT já está decidido a se afastar de Edvaldo Nogueira o quanto antes, mas não fala, em nenhum momento, em sair da base do Governo Belivaldo.

Não há nomes a prefeito

Apesar das conversas girarem – pessoalmente e até por telefone – ainda não se tratou, nem o PT e nem o PSB, sobre um nome para disputar Prefeitura ou vice. Tudo gira em torno da formação de um bloco para as eleições municipais.

*** Só depois de consolidada a aliança é que se pensará em falar sobre candidaturas. No PT dois nomes aparecem: Marcio Macedo e Eliane Aquino.

Acha que está muito cedo

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) disse ontem, via WhatsApp, que ainda está muito cedo para falar sobre uma candidatura sua à prefeita de Aracaju. Mas admite que tudo será definido partidariamente.

*** O PRB já declarou que ela é o melhor nome e que não há qualquer dificuldade em apoiá-la.

Sem procurar a legenda

Depois da polêmica sobre uma possível filiação ao DEM, o deputado Gilmar Carvalho (foto) não tem mais procurado o PSC, partido pelo qual anunciou pré-candidatura a prefeito de Aracaju.

*** Enquanto não houver uma definição, o PSC também não vai lançar o nome dele.

*** Contrariando a direção do PSC, uma fonte do partido disse “se Gilmar quiser assuma definitivamente sua candidatura à Prefeitura pelo partido”.

Para tratar do partido

Hoje pela manha o deputado André Moura (PSC) e o empresário Clóvis Barbosa vão tomar café juntos para tratar exatamente do partido e discutir problemas existentes na Capital e Interior.

***André não fala não “questão Gilmar”, mas deixa claro que assina embaixo qualquer decisão de Clóvis Silveira.

Posição já adotada

Gilmar Carvalho não deixará de disputar a Prefeitura da capital depois de todo auê que fez em torno do seu nome. Inclusive pesquisas que o colocam bem ao lado de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e Valadares Filho (foto) (PSB).

*** O seu trabalho agora é filiar-se ao DEM e manter a candidatura. As conversas estão acontecendo.

Das redes sociais

///Contra manifestação – “A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), conhecida por ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, publicou uma série de mensagens no Twitter na qual afirma ser contra as manifestações que estão sendo convocadas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro no dia 26 de maio.

*** Para ela, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá de parar de “fazer drama” para trabalhar.

///Lula namora e quer casar – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) está namorando e quer se casar quando sair da prisão. A informação foi compartilhada na noite de sábado passado pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, em texto no Facebook, no qual descreveu uma visita que fez ao petista, em Curitiba, na última quinta-feira.

*** – Ele está em ótima forma física e psíquica. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, escreveu Bresser Pereira.

*** A informação repercutiu imediatamente, gerando comentários e especulações na internet. Horas depois, o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, afirmou que a namorada seria a socióloga Rosângela da Silva, que teria se aproximado de Lula na época em que ele percorreu o país em caravana.

///Bolsonaro critica imprensa – O presidente Jair Bolsonaro negou, sábado, que tenha sancionado projeto que anistia partidos por infrações eleitorais. Bolsonaro voltou a criticar a imprensa, dizendo que os veículos mentem.

*** – As imprensas estão dizendo que eu sancionei uma lei ontem para anistiar multas de R$ 60 milhões mais ou menos de partidos políticos. É mentira, eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira. Grande parte da mídia só vive disso – disse Bolsonaro.

Um bom bate papo

Pouca chuvas – Sertanejos estão preocupados com o pouco volume de chuva que caiu na região neste período do ano. Temem pela safra.

Mais recursos – Não há ainda garantia de que os festejos juninos em Aracaju aconteçam, porque o prefeito Edvaldo Nogueira ainda precisa de mais recursos.

Há um marasmo – O chamado bloco dos políticos que adotaram uma nova política ainda não mostrou como ela se dá. Há um marasmo em todas as atividades.

Todo o dia – Governador Belivaldo Chagas passou todo o dia de ontem em inaugurações por cidades do interior. Só retornou à noite.

Só conversas – O deputado estadual Gilmar Carvalho ainda trabalha sua transferência do PSC para o DEM. Por enquanto são só conversas.

Sem janela – Clóvis Silveira, que coordena o PSC em Aracaju, deixa claro que Gilmar Carvalho não terá janela para filiar-se em outro partido.

Outras siglas – Ontem um dos deputados do MDB disse que o seu colega Garibaldi Mendonça não deve trocar de legenda, embora tenha convites de outras siglas.

Eduardo animado – O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) animadíssimo para disputar a Prefeitura de Itabaiana, mas ainda conversa com lideranças.

Clóvis Silveira – Queimar o presidente no momento em que o Brasil passa por crise, é o mesmo que, embarcado em um avião, querer que o piloto tenha ataque cardíaco!