REGIÃO NORDESTE TEM SOL INTENSO E CHUVAS NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIZ INMET

20/05/19 - 05:36:01

Umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%

Nesta segunda-feira (20) tem sol intenso e chuvas na região Nordeste. O clima estará seco no oeste e no interior da Bahia. Pode chover de forma rápida em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nas demais áreas da região faz sol, calor e ocorrem pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde.

A temperatura mínima na região vai ser de 16ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

Fonte Agencia do Rádio Mais

Por Isabella França