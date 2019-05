Saúde e Lacen articulam proposta de parceria com ITPS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), recebeu, na manhã desta segunda-feira (20), no Centro Administrativo da Saúde (CAS), representantes do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do estado de Sergipe (ITPS) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) a fim de estabelecer parceria para a realização de análises, principalmente da água e do solo, dentro do próprio estado. Atualmente, algumas solicitações de análises são enviadas para laboratórios de referência em outras localidades, o que demanda muito tempo para o retorno dos resultados.

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) é uma autarquia especial do Governo do Estado de Sergipe, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Criado em 27 de junho de 1923, o instituto promove e realiza estudos, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como a prestação de serviços técnicos, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, da metrologia, da qualidade de bens e serviços, e de química, microbiologia e resistência.

“Com esse convênio vamos ganhar em tempo-resposta, o que é muito positivo. O resultado das análises enviadas para fora demoram, em média, 15 dias para chegar e com o ITPS não. O instituto tem uma capacidade instalada muito boa e é daqui do estado. Assim, a gente lança mãe dele para fortalecer a vigilância aqui em Sergipe”, disse a diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa.

O superintendente do Lacen, Cliomar Alves dos Santos, destacou a importância deste novo convênio que oportunizará a redução e a otimização dos custos. “Essa parceria vai nos engrandecer como Estado porque vai fazer com que todas as análises que são demandas do estado, sejam resolvidas dentro do próprio estado. O que hoje a gente manda para fora, para laboratórios de referência nacional, nós iremos transferir e otimizar o uso dos recursos aqui dentro, fazendo com que o ITPS realize essas nossas análises. O contrato é entre Lacen e SES, então o Lacen vai subcontratar os serviços do ITPS por um custo bem menor, e vai otimizar, inclusive, o tempo de resposta facilitando, e muito, os trabalhos”, comentou o superintendente.

Para diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, foi uma reunião altamente produtiva. “Nós, dentro do próprio estado, estamos procurando enxergar soluções para problemas que existem, dentro do próprio estado e estamos vendo, nessa caminhada, que essas soluções existem. O ITPS tem equipamentos de ponta que fazem uma série de análises laboratoriais e muitos setores do estado não conhecem essa capacidade do ITPS. Algumas análises que o Lacen não faz, o ITPS pode fazer como, por exemplo, de agrotóxicos, de água, de solo, uma série de coisas no âmbito da vigilância sanitária e, saímos daqui, com uma proposta de parceria para que essas coisas sejam feitas no ITPS, ou seja, os recursos do estado circulando dentro do próprio estado e encontrando soluções para que o estado seja mais atuante, cumprindo seu dever”, ressaltou Kaká.