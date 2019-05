Verão 90-Candé (Kayky Brito), Quinzinho(Caio Paduan) e Tobé (Bernardo Marinho) eram mais que sócios na Pop TV. Eram amigos!

Candé (Kayky Brito), Quinzinho(Caio Paduan) e Tobé (Bernardo Marinho) eram mais que sócios na Pop TV. Eram amigos! Mas, quando um escândalo de corrupção assola a vida da família do irmão de Larissa(Marina Moschen), os Ferreira Lima viram as costas para o jovem. Mercedes (Totia Meireles), inclusive, dá uma entrevista afirmando desconhecer as falcatruas dos De Castro Gomes e ainda se mostra chocada com o fato de Candé ter tentado subornar alguém para sair ileso. 😲