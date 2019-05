VOTORANTIM CIMENTOS LANÇA O TERCEIRO CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA

VC Connect busca solução em tempo real para novos meios de pagamento.

Inscrições para o desafio encerram no dia 7 de junho.

A Votorantim Cimentos emite mais de 100 mil boletos bancários todos os meses, sendo que esta é a forma de pagamento em 95% das vendas da companhia. Entre as vantagens do boleto estão baixo custo, a rastreabilidade e a compensação automática. No entanto, a baixa do pagamento dentro do sistema demora 1 dia útil, prazo que o cliente precisa esperar para retirar o produto, e há necessidade de atualização quando o boleto está vencido ou apresenta divergência de dados. Além disso, existe o risco de fraudes.

Buscar melhorias ou mesmo prospectar novos meios de pagamento para a operação da empresa é o foco do primeiro desafio de 2019 que a Votorantim Cimentos lança na sua plataforma de inovação aberta VC Connect, anteriormente chamada de Open Innovation. Os interessados em participar podem enviar suas propostas pelo site da plataforma até 7 de junho. A Votorantim Cimentos selecionará os melhores projetos, que passarão por uma imersão no ambiente da empresa e, posteriormente, por provas de conceito da solução apresentada.

O desafio Novos Meios de Pagamento – Identificação em Tempo Real busca soluções inovadoras para aprimorar o processo de pagamento que possam otimizar a experiência de compra do cliente da Votorantim Cimentos, principalmente, por meio da autenticação em tempo real. São requisitos a solução apresentar integração com sistema SAP, compatibilidade com os canais de venda online da empresa, permitir rastreabilidade, além de ter conciliação automática e gerar verificação em tempo real.

“Chegamos ao terceiro ciclo do nosso movimento de integração com o ecossistema de inovação aberta, promovendo um ambiente para encontrar soluções externas para os desafios da empresa. Criamos um ecossistema de inovação com startups, universidades, órgãos do governo, centros de pesquisa, fundos de investimentos e empregados. A partir dessas soluções, ampliamos nossa forma e capacidade de resoluções ao conectar o potencial interno aos especialistas e agentes inovadores do mercado”, afirma o CIO Global da Votorantim Cimentos, Humberto Shida.

Inovação aberta na Votorantim Cimentos – O propósito da plataforma VC Connect, antigo Open Innovation, é tornar as operações da Votorantim Cimentos em laboratórios para o desenvolvimento de soluções inovadoras. As duas edições da iniciativa somam mais de 100 inscrições. O primeiro desafio foi sobre indústria 4.0, envolvendo automatização de processos e gerenciamento inteligente de dados. No segundo ciclo o desafio foi a formalização do setor de concreto no Brasil. Essa chamada apresentou uma solução online, por meio de imagem, para medição de volume e qualidade do concreto no momento em que os caminhões betoneiras fazem a entrega aos clientes.

Novos meios de pagamento – Identificação em tempo real

Inscrições pelo site: votorantimcimentos.com.br/vc-connect/

Prazo: 7 de junho de 2019

Sobre a Votorantim Cimentos

Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos se tornou uma das maiores empresas globais do setor. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados, além de insumos agrícolas. São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R$ 12,6 bilhões em 2018. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Se no passado a Votorantim Cimentos tinha orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento e industrialização do país, hoje a empresa constrói o futuro com parcerias, diversidade, inovação e sustentabilidade, sempre focada em seu propósito: a vida é feita para durar. Mais informações em www.votorantimcimentos.com.br

