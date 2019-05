A Dona do Pedaço- Família de Eusébio invade casa abandonada e eles se tornam vizinhos de Marlene e Maria da Paz. A personagem de Suely Franco não gosta nada nada das novas companhias

21/05/19 - 22:40:52

O prédio abandonado em que a família de Eusébio (Marco Nanini) morava no centro de São Paulo foi tomado pela Justiça, depois que o dono exigiu a desocupação do lugar. Mesmo com os protestos, a polícia expulsa todas as famílias que lá viviam, deixando todo mundo na rua!

Desesperado, Eusébio tenta se abrigar com a família no carro de Chico (Tonico Pereira), marido de sua mãe, Cornélia (Betty Faria). Logo depois, ele parte em busca de comida para a esposa, Dorotéia (Rosi Campos), e para os filhos.

Enquanto caminha pelo bairro do Bixiga, no centro de São Paulo, Eusébio encontra um casarão escuro, com os portões e janelas quebrados, totalmente abandonado. Ele acha uma notificação, onde diz que a casa ficará fechada até que a família do ex-dono resolva quem vai ficar com a herança deixada por ele.

E é então que Eusébio tem uma grande ideia: levar sua família para lá!