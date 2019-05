AjuInteligente é destaque em sites dos estados de São Paulo e Rondônia

Sites dos estados de Rondônia e São Paulo divulgaram Aracaju como a primeira capital brasileira a tornar os processos públicos 100% digitais. Mais do que uma posição ou mesmo fonte para notícias, com a plataforma AjuInteliegente, a cidade se torna também exemplo a ser seguido por outras gestões no sentido de melhorar, cada vez mais, os serviços prestados à população.

Os sites de notícias e tecnologia destacaram o que faz da medida uma ação pioneira entre as capitais. O primeiro ponto evidenciado foi que, com a gestão totalmente digital, “o acesso do cidadão aos serviços municipais poderá ser feito a qualquer hora do dia sem que haja a necessidade de deslocamento físico. Ou seja, ele poderá fazer qualquer solicitação direto de casa. A expectativa é que os mais de 650 mil habitantes da capital sergipana sejam diretamente impactados com serviços mais ágeis, transparentes e eficientes”, destacou o Infor Channel

site Olhar Digital enfatizou que “a aplicação da tecnologia digital na gestão pública visa à economia de recursos financeiros, materiais e humanos e à transparência e acesso à informação para todos os cidadãos. De acordo com estimativas preliminares, a informatização de todos os processos da gestão pública municipal deve gerar uma economia de mais de R$ 190 mil por mês. Isso acontece por eliminar os gastos diretos e indiretos com o uso do papel”.

IP News deu destaque à sustentabilidade que a plataforma também beneficiará. “Com a informatização completa da gestão, os processos já nascem digitais e proporcionam, entre outros benefícios, que o atendimento ao cidadão seja simples e transparente. Além disso, serão poupados mais de 150 árvores e 11,5 milhões de litros de água por mês”, frisou.

Já o Ariquemes ressaltou a fala do prefeito Edvaldo Nogueira no dia do lançamento da plataforma. “O maior ganho é seu caráter democrático, uma vez que empodera os cidadãos e promove o acesso direto aos serviços da cidade. O resultado é uma Aracaju mais moderna e inteligente”.

Esta, entretanto, é mais uma das medidas faz parte do Planejamento Estratégico da administração municipal e se soma a outras iniciativas com foco na modernização dos serviços e funcionalidade para o cidadão. Outros exemplos de como a gestão tem atuado para uma cidade mais inteligente também se estende para a saúde, com o prontuário eletrônico; para a educação, através da matrícula online; para o trânsito, como os semáforos inteligentes; e também para a segurança, com o videomonitoramento nas unidades de saúde, nas escolas municipais e acompanhamento nas viaturas da Guarda Municipal.

21/05/19 - 15:08:13