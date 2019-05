AMESE OFICIA O DNIT E A PREFEITURA SOBRE SITUAÇÃO CONJUNTO LOURIVAL BATISTA

21/05/19 - 05:05:11

Na madrugada do último dia 17 de maio, devido às fortes chuvas, mais uma vez o conjunto Lourival Baptista foi atingido por uma enchente. Desde a construção deste núcleo habitacional, há quase 50 anos, a chegada do inverno é esperada de forma triste pelos seus moradores.

Foi baseado no apelo dos moradores do conjunto que a ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE oficiou, nesta segunda-feira, 20 de maio, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre e a Prefeitura de Aracaju solicitando providências urgentes para salvaguardar a vida, a integridade física e patrimonial dos residentes.

“Temos diversos moradores no Lourival Baptista que são militares estaduais e/ou familiares dos mesmos. A situação é crítica e entra ano e sai ano não se resolve. Se não forem tomadas providências urgentes, poderá acontecer uma tragédia na localidade dada a precariedade da estrutura que comporta o canal, além do nível elevado da água durante as cheias”, pontuou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.