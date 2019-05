Bigode pede limpeza na rede de esgoto do Loteamento Santa Maria

21/05/19 - 14:42:57

O vereador Bigode, preocupado em dar uma melhor assistência para os moradores da zona Sul de Aracaju, esteve na ultima sexta-feira (17), reunido com integrantes da Deso e da empresa Camel, com a finalidade de resolver o problema da rede de esgoto no Loteamento Santa Maria.

O detalhe é que a rede de esgoto está sobrecarregada, fazendo com que os PVs transbordem com frequência, deixando a população em completo abandono. Dessa forma o vereador, tomou a iniciativa de procurar os órgãos competentes, com o objetivo de sanar esse problema.

“Quero alertar aos moradores que, tanto a Deso como também a empresa Camel, informaram que irão trabalhar para resolver esse problema, e assim todos possam viver com dignidade “, destacou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode