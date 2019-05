Bons empregos a vista

21/05/19 - 08:50:12

Uma ótima notícia para quem está desempregado: a Prefeitura de Aracaju deve contratar mais de uma centena de novos comissionados visando substituir os CCs indicados pelo PT. Segundo o falatório, algo em torno de 50 amigos da vice-governadora Eliane Aquino (PT) estão com a “boquinha” ameaçada porque ela não pretende apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Com o casamento político dos dois partidos a caminho do divórcio litigioso, a Prefeitura deverá contratar muita gente para substituir os petistas. Fala-se em mais de duas centenas bons empregos, daqueles que o sujeito não precisa bater ponto, pode faltar sem ser ter o ponto cortado e usar a Internet quando aparecer na repartição. E não será difícil conseguir tal mamata. Basta ter o QI de quem indica e disposição para pedir votos nas eleições de 2020. Um aviso importante: quem colocar no currículo que tem simpatia pelo PT será reprovado na entrevista de emprego. Misericórdia!

Troca de figurino

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) se reuniu, ontem, com o vereador paulista Milton Leite (DEM). Na pauta, a ameaça de greve dos motoristas de ônibus de São Paulo, liderados por Noventa. Trajando roupa de sindicalista, Valdevan ameaça: “Nenhum ônibus vai andar em São Paulo até que os nossas reivindicações sejam atendidas”. Pelo visto, o moço só voltará a vestir o figurino de político sergipano quando terminar essa pendenga entre patrões e motoristas. Homem, vôte!

Braços cruzados

Professores estaduais e da Prefeitura de Aracaju vão cruzados os braços no próximo dia 14. Em assembleia conjunta, eles decidiram participar da Greve Geral contra a famigerada reforma da Previdência. Segundo a presidente do Sintese, Ivonete Cruz, os professores também vão protestar contra o desmonte da educação executado pelo governo Bolsonaro. Ela cita como exemplo o corte feito no orçamento das universidades e institutos federais. Aff Maria!

Elogio de aliado

E quem está todo prosa é o senador Rogério Carvalho (PT). Tudo por conta dos rasgados elogios que lhe fez o também senador Paulo Paim (PT/RS). Segundo o gaúcho, Rogério “aponta novos rumos, novos caminhos, indo sempre na linha do bom senso e do equilíbrio”. Concluindo o discurso, Paim encheu de vez a bola de Carvalho: “Vossa excelência é daqueles senadores que chegou ha pouco tempo e já conquistou a casa”. Então, tá!

Encontro político

Desta quinta até sábado próximo, Aracaju estará cheia de vereadores de Sergipe e de outros estados. Eles vão participar do 2º Congresso Brasileiro de Vereadores, que acontecerá num luxuoso hotel da Orla de Atalaia. Entre os palestrantes está o advogado Vander Costa, que falará sobre representatividade política. O evento será aberto pelo prefeito interino da capital e presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitale (PSD). E haja mordomia!

Casal em Sampa

Veja o que publica hoje o Jornal da Cidade: “O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Alberto Sobral, e a diretora técnica do TCE, Patrícia Verônica, estiveram, ontem, em visita institucional o Tribunal de Contas de São Paulo. Os dois foram recebidos pelo presidente do órgão, conselheiro João Antônio da Silva Filho. Carlos Alberto e Patrícia Verônica são casados. E essa não foi a primeira missão institucional em que ambos viajam juntos”. Ah, bom!

Vai uma pipoquinha?

O governador Belivaldo Chagas ganhou um lanche que o encheu de alegria: um saquinho de pipoca e uma laranja pra lá de doce. Foi ao chegar em Tomar do Geru para fazer a entrega de um caminhão baú refrigerado aos agricultores familiares. O veículo foi adquirido com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Voltando às guloseimas, Belivaldo foi curto e grosso: “Lanche garantido”. Hummm!

Crise braba

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não esconde a preocupação com o desemprego que assola Sergipe. Segundo ele, quase 17% da nossa mão de obra está desempregada. Entre os jovens até 24 anos quase 30% estão desempregados. Na tentativa de reduzir tais índices, Rodrigo pretende apresentar um projeto propondo a redução dos impostos pagos pelas micro e pequena empresa. Marminino!

Justa homenagem

A Assembleia promoveu uma sessão especial para comemorar o centenário do saudoso Dom José Brandão de Castro, ex-bispo de Propriá. Autor da proposta, o deputado estadual Iran Barbosa (PT) lembrou a luta do religioso em favor dos mais pobres. Antônio de Miranda Castro, sobrinho do Dom Brandão, disse que o tio teve uma vida humilde, muito simples: “Ele fez história por onde passou, ajudando o povo ribeirinho, os índios Xocós, entre tantos outros”. É vero!

Roupa suja

O vereador aracajuano Carlito Alves (PRB) está por aqui com o presidente estadual do partido, pastor Jony Marcos. O parlamentar se queixa que o reverendo largou o PRB de mão: “Ele passa a maior parte do tempo em Brasília e depois vai para Mato Grosso do Sul, onde tem uma fazenda e um açougue”, reclama. E o que Carlito acha do presidente de honra do PRB, Heleno Silva? “O pastor é quiabo e gato. Embora seja liso e rápido, Heleno é um cara bom de coração, não guarda mágoas”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 2 de julho de 1911.

Resumo dos jornais