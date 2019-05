Cabo Amintas mostra o retrato do abandono do Bairro Soledade, em Aracaju

21/05/19 - 16:32:15

Na noite desta segunda-feira, 20, o programa “Nas Ruas”, live apresentada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) através de suas redes sociais, chegou até o bairro Soledade. Depois de pedidos da comunidade para que o parlamentar mostrasse os problemas do local, Amintas atendeu o pedido e apareceu na comunidade para ouvir as demandas da população.

“Fui convidado por moradores do bairro que entraram em contato dizendo: ‘Cabo Amintas, venha mostrar as condições aqui da rua, venha mostrar o que está acontecendo aqui’. Então viemos.

Isso é até uma ajuda para a prefeitura. O papel do vereador não é só dizer amém!”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores da Soledade, Vicente, que mora há 17 anos no bairro, destacou a quantidade de problemas no local conhecido como Porto do Gringo. Além da iluminação pública precária, o presidente, junto de outros moradores, mostrou ao parlamentar as ruas esburacadas e a água fétida proveniente do esgoto no decorrer das vias e um matagal onde, de acordo com a comunidade, deveria existir uma praça.

“Saneamento básico a gente não tem e enquanto não tiver, dá pra ver aí como é: esgoto precário, ruas em que é uma luta pra passar um carro. Quando chove é um transtorno, até pedestre pra descer [a rua] é difícil. Se chover pesado mesmo não passa ninguém”, afirmou um morador.

Enquanto continuava sua caminhada pelas ruas, Amintas foi parado por outra moradora, que vive há 10 anos no loteamento Porto do Gringo. Ela reclamou do descaso com o bairro e destacou que durante todos esses anos morando ali, nunca viu nenhuma melhoria acontecendo em benefício da comunidade. A mulher também falou que os buracos que se localizam em frente a sua residência, só estão tapados graças ao esforço de seu marido e a ajuda de um outro vizinho.

“A problemática do bairro Soledade já se arrasta há anos. Entre gestão, sai gestão, brincando com o sentimento das pessoas. Muita gente usando a Tribuna dizendo que está tudo normal no bairro Soledade. Tem quase 40 anos esse Loteamento. Quase 40 anos. E nada foi feito!”, afirmou Eduilson Vieira, morador que contatou Cabo Amintas para falar sobre a situação da comunidade.

Já um outro morador da área desabafou sobre a falta de comprometimento dos políticos com a comunidade. “Aqui só chega promessa, parece que as pessoas só querem se iludir e iludir as outras com mentiras. Você é um dos vereadores que atua de verdade, que fala de verdade, por isso você incomoda muita gente. Quem sofre são as pessoas que são verdadeiras. Não adianta vir pra uma campanha e prometer, como infelizmente colegas seus fizeram, prometeram pra comunidade e não cumpriram. Tem que dar nome, não tem mimimi. Exemplo disso é o seu colega Fábio Meireles (Cidadania). Ele e o prefeito vieram aqui no Loteamento, prometeram e não cumpriram. Mas o povo está aguardando, e na hora certa vai dar a resposta”, declarou.

Por fim, o parlamentar ainda visitou algumas casas para conhecer o caos nas residências em períodos chuvosos. Foi possível ver casas onde o esgoto escorre para o interior do local enquanto outras são invadidas pela água da chuva.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.