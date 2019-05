Carlinhos Maia e Lucas Guimarães casam no Karrancas, em Canindé, com várias celebridades

21/05/19 - 21:15:13

Felicidades aos noivos! Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializaram a união na tarde desta terça-feira (21) no Karranka’s Restaurante, às margens do Rio São Francisco, na divisa entre os Estados de Sergipe e Alagoas.

Com início da celebração marcado para às 16h30, uma transmissão ao vivo começou no perfil de Carlinhos por volta de 17h, mostrando todos os detalhes do casamento desde a entrada dos padrinhos e madrinhas, que aconteceu ao som de Peça Felicidade, de Melim.

Carlinhos entrou por volta de 17h30 acompanhado de seu pai, Virgilio, usando um terno bege e sem barba, ao som de Dois Corações, também do Melim. Minutos depois, Lucas também entrou acompanhado de seu pai usando o mesmo look e ao som do clássico Ave Maria.

A troca de alianças aconteceu ao pôr do sol. A mãe de Carlinhos foi quem levou as joias até o altar em uma caixa junto com a imagem de um santo, levando os noivos às lágrimas com o momento.

“Primeiramente queria agradecer todo mundo que se faz presente e que é testemunha desse amor que foi nutrido com tanta verdade. Eu tenho certeza que só o amor faz com que a gente vibre e lute, tudo é por conta do amor. Sempre gostei de dizer para Carlinhos: ‘eu sou a sua calma, mas você é minha energia. Eu sou seu equilíbrio e você é o meu desequilíbrio, se eu sou seu certinho, você é o meu erradinho e no fundo a gente se completa'”, começou Lucas ao dizer seus votos.

“Você tem noção que somos dois homens casando e o Brasil inteiro está assistindo? Você é o príncipe do cavalo branco… Se prepare para continuar esse filme junto comigo porque você é e sempre será o homem da minha vida”, se declarou Carlinhos ao colocar a aliança no amado.

Logo depois, os cachorros do casal, Valentina e Kleber Henrique roubaram a cena ao subir no altar vestidos como noivinha e de terno. Uma queima de fogos de cinco minutos marcou o final da cerimônia.

O casamento, para 450 convidados, foi celebrado pelo poeta goiano Júlio César. Após o término, o casal recebeu no altar seus padrinhos para fotos e agradecimentos.

A festa depois da cerimônia promete ser animada e tem Alok e Wesley Safadãocomandando a música da noite.

LISTA DE PADRINHOS

Carlinhos e Lucas escolheram padrinhos que fizeram e fazem parte de sua história de amor. Ao todo, foram convidados 28 casais. “Eles escolheram um casal de amigos donos de uma padaria em que eles compravam fiado (ficaram dois anos sem pagar); a madrinha Mariana, que deu o primeiro emprego deles numa loja de roupas e calçados; outro casal que deu a primeira passagem de avião deles, quando eles viajaram pela primeira vez para São Paulo. Ou seja: convidaram pessoas simples, mas que representam muito na história deles.

E aí também convidaram os famosos, como Anitta, que é muito amiga de Carlinhos, Tirullipa com a esposa, Stefânia, o arquiteto Diogo, que se tornou um grande amigo deles, além de Simone – da dupla com Simaria – e Kaká, que são amigos deles”, adianta Aninha Souza, a cerimonialista

“Também terá uma madrinha que vai entrar sozinha, a Rayanna Karla. Ela será a última e é uma seguidora escolhida por Carlinhos para representar todos os seguidores dele. Ela tem o corpo queimado, porque sofreu um acidente de moto 15 dias antes do casamento dela”, acrescenta.

DECORAÇÃO E LEMBRANCINHAS

Segundo Aninha Souza, a cerimonialista, a decoração, a cargo de Roni Vieira, buscava unir a simplicidade da vila na cidade de Penedo – cenário dos vídeos de Carlinhos – com o luxo. “Tem do cristal ao galho seco. Tem pedaço de grama misturado com o piso do próprio Karrankas que é de cimento. Então a decoração está muito orgânica, esse é o termo que Roni Vieira usa: uma festa orgânica. As lembrancinhas da festa serão os bem casados de Célia Bezerra, de Fortaleza. A embalagem, da Aviarte, é surpresa, mas está incrível, tem a ver com a temática. As madrinhas ganharão rasteirinhas douradas em nécessaires douradas”.

COMIDA E BOLO

Os noivos ofereceram quitutes variados na festa. “O noivo Lucas pediu que o bufê colocasse o ‘rubacão’, também conhecido como baião de dois. O cardápio, assinado pelo bufê Izabel Pinheiro, de Maceió, foi elaborado para atender todos os tipos de convidados. Teremos de coxinha à lagosta, de hot dog a vieiras. Serão nove estações degustativas: de massas, de carnes, nordestina, de guloseimas (sanduíches, batata frita, crepes) e de frutos do mar, entre outras.

O bolo, feito por Fadja Monteiro, que é de Aracaju e sempre criou os bolos para o aniversário de Lucas, tem decoração de 532 flores e demorou 125 horas para ser feito.

ALIANÇAS

Na noite da última segunda-feira (20), Tirullipa divulgou vídeos em seu Instagram mostrando as alianças de Carlinhos e Lucas. As joias são da Alisson Joia e possuem pedras brilhantes.

Fonte/Foto: globo.com