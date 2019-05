Carlito Alves: “espero que Jony vá cuidar de sua fazenda e deixa eu e Heleno cuidar do PRB”

O vereador de Aracaju Carlito Alves (PRB) foi firme e fez duras criticas ao aliado e ex-deputado federal Jony Marcos, chegado a pedir para que ele se afaste das negociações, já que segundo o vereador, o ex-parlamentar estaria prejudicando o partido.

Carlito Alves afirma que Jony Marcos estaria em busco de cargos e estaria usando o partido para se beneficiar. “Não gosto de mentira e safadeza. Ele usa uma emissora de rádio para dizer que o PRB não tem cargos na prefeitura. Isso é mentira e inclusive nós tínhamos a SMTT e que por motivos óbvio, acabamos agora ficando com duas diretorias. Ele não pode ficar com mentiras”, afirmou Carlito em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no Comando Geral, da Rádio Jornal.

O vereador vai mais além, afirmando que o então deputado federal Jony Marcos teria participado de uma reunião com Belivaldo Chagas, à época, secretário de estado, e ao fazer uma solicitação, teria dado um murro na mesa, cobrando solução para o problema. “Ele me ligou um dia me dizendo que tinha um encontro com Belivaldo e me convidou para ir. Eu fui e lá, embora ele tinha tomado um vinho, ele deu um murro na mesa que o grampeador pulou para cima. O doutor Belivaldo muito calmo e tranquilo, olhou para ele e disse que, só não bata em mim e não faça mais isso”, contou Carlito Alves.

Segundo o vereador Carlito, Jony estaria prejudicando o partido ao não dar atenção aos filiados. O vereador conta que “Jony está passando a maior parte do tempo em Brasília e o resto da semana ele vai para Mato Grosso do Sul onde tem uma fazenda e um açougue. Ai ele vem e fica um dia aqui e vai embora”, informou o vereador.

Ainda durante a entrevista, Carlito brincou e disse que “Heleno é quiabo e gato. Ele é liso e rápido, mas é um cara bom de coração, não guarda mágoas. Jony está destruindo o PRB e é por isso que eu espero que Jony vá cuidar de sua fazenda e deixa eu e Heleno cuidar do PRB aqui em nosso estado”, pediu o vereador.

O que chamou a atenção durante a entrevista do vereador, foi o fato de dizer sobre a situação que envolveu Jony e Belivaldo ao final, afirmar que o ex-deputado teria sido grosseiro com o então ex-governador Jackson Barreto durante um encontro. “Eu acho que o doutor Jackson ia almoçar em um restaurante e Jony chegou. Ele pegou Jackson pelo colarinho e disse: tem que resolver o meu problema. Jackson de forma tranquilo pediu que ele tivesse paciência porque o governo estaria começando”, contou o vereador Carlito Alves.