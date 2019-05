ELEIÇÕES NO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SERGIPE COMEÇAM NESTA QUARTA, 22

21/05/19 - 16:44:03

Começam nesta quarta-feira (22) as eleições para renovação da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE), para o triênio 2019/22. As eleições serão realizadas em três dias consecutivos (22, 23 e 24/maio). Na sexta-feira (24), a Comissão Eleitoral iniciará a apuração logo após o encerramento da votação.

A Comissão é formada por Maria Pureza Sobrinha (aposentada BB), Milton Oliveira (aposentado do BB) e João Ricardo (Agecef/SE). O processo eleitoral é aberto ao público, na sede do sindicato.

Serão disponibilizadas 14 urnas itinerantes – que circularão as agências – e duas estarão fixas: uma na sede do SEEB/SE e outra no CAB do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Liderada pela atual presidenta do SEEB/SE Ivânia Pereira, apenas a ‘Chapa 1: Resistência Bancária’ registrou inscrição.

Por Iracema Corso