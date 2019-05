Empresário de Carlinhos Maia, Kaká Diniz deixou de ser padrinho do casamento na última hora. Sem a presença do marido, Simone acabou cruzando o altar com outro par

Mais uma baixa na lista de padrinhos do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que aconteceu nesta terça-feira (21.05), em Alagoas. Depois de Luísa Sonza e Whindersson Nunes – que estão vivendo um momento de “reclusão”, como nos revelou com exclusividade a assessoria de imprensa da cantora – cancelarem a presença no evento, foi a vez de Kaká Diniz, marido da cantora Simone, não comparecer de útima hora.

O empresário, aliás, tem um papel especial na história do casal que disse “sim” para a vida a dois nesta noite em uma cerimônia no restaurante Karranka’s, às margens do Rio São Francisco: foi ele, junto com a cantora, que ajudou no pedido de casamento.

“Simone comprou as alianças. Estávamos brigados e Carlinhos ligou pra Simone e pediu ajuda para escolher o anel. Ela fez com que eu voltasse pra eles”, revelou Lucas em recente entrevista à Vogue.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, o motivo da ausência seria um desentendimento entre Carlinhos e Kaká. É que, na festa pré-casamento que aconteceu na última segunda-feira (21.05), o humorista teria dito que iria abrir a sua própria agência de influenciadores, alegando que a NonStop, que tem Kaká como sócio (e seu empresário até o momento), estaria “ficando pequena para ele”.

A sertaneja, irmã de Simária, acabou cruzando o altar com outro par.

Fonte/Foto: globo.com