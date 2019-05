Emsurb mobiliza equipes em mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti

21/05/19 - 05:29:29

Nesta segunda-feira, 20, cerca de 70 profissionais da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) foram mobilizados em um mutirão de limpeza no Bairro Industrial, na zona Norte da cidade. A ação, que se soma às demais promovidas pela Prefeitura de Aracaju no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, conta com os serviços de capinação e varrição, após a localidade ter sido identificada pelo último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) com alto índice de infestação do mosquito (7.6).

As equipes iniciaram os trabalhos nas ruas do entorno da avenida João Rodrigues. Os agentes recolheram copos e embalagens plásticas e pneus que serviam de possíveis criatórios para o Aedes. As ações foram intensificadas nesses locais, embora o levantamento tenha indicado que o maior número de focos do mosquito estão concentrados dentro das residências.

“Estamos reforçando as ações de limpeza pública que são realizadas dentro de um cronograma diário de serviços. Além da coleta domiciliar, que acontece na região às segundas, quartas e sextas-feiras, realizamos também a coleta de entulho, em pontos viciados de descarte irregular e disponibilizamos o Ecoponto para o descarte consciente de resíduos da construção civil, materiais recicláveis e volumosos”, enfatizou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

O diretor acrescentou que outra ação da Emsurb integrada à força-tarefa da administração municipal de combate ao mosquito é a operação do Cata Treco, que recolhe, de porta em porta, objetos sem serventia que causam acúmulo de sujeira nos quintais. “O Bairro Industrial recebeu o serviço do Cata Treco em abril deste ano, entretanto, iremos retornar com a ação de coleta na próxima segunda e terça-feira, dias 27 e 28, e na quinta-feira, 30, nossa equipe estará percorrendo as ruas do bairro Santo Antônio. Ainda dentro dessa programação, está incluído o retorno dos agentes ambientais para conscientizar os moradores sobre o tratamento correto do lixo”, informou Bruno.

Participação popular

A presença das equipes no bairro foi elogiada pelo aposentado Welington Loeser de Menezes. Ele, que mora na rua São Luíz há mais de 30 anos, comentou que passou a redobrar os cuidados em sua residência após alguns dos seus vizinhos terem sido infectados pela dengue há alguns meses. “Essa ação da Emsurb é muito importante, porém, não adianta ter limpeza somente nas ruas e nos terrenos. Acho que todos os moradores deveriam se conscientizar e saber que a responsabilidade de combater o mosquito também é nossa, e não só da Prefeitura. Temos que ficar atentos também aos cuidados com as nossas casas”, afirmou Welington.

“Sou a favor de serviços como esse. Fico sempre atento à limpeza do quintal, para não ter problemas com esse mosquito. Ontem, fiz uma limpeza geral aqui em casa, pois, essas chuvas constantes e o calor que está fazendo na cidade representam um perigo para nós”, disse o aposentado José Rodrigues, que mora há cerca de 50 anos na avenida João Rodrigues.

Para o morador Augusto Teixeira Silva, a somação de esforços do poder público precisa contar também com o apoio da população. “Acho muito válida essa preocupação da Prefeitura com a saúde da nossa comunidade. Vocês limpam mas, infelizmente, falta educação nas pessoas que jogam as sacolas com lixo nas esquinas, dentro dos canais. Precisamos cuidar mais da nossa saúde e também do lugar onde moramos”, destacou.

De acordo com a Diretoria de Operações, ainda nesta semana, as equipes iniciam um mutirão no bairro Santo Antônio, outro local da cidade identificado com número elevado de infestação (também 7.6).

Foto: Felipe Goettenauer