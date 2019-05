ESPECIALISTAS SE REÚNEM NO TCE/SE PARA DEBATER O CONTROLE EXTERNO

21/05/19 - 13:46:30

Com a perspectiva de difundir o papel constitucional dos Tribunais de Contas do Brasil na condição de indutores de políticas públicas, será realizado nesta quarta-feira, dia 22 de maio, das 8h às 13h, o II Seminário dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Aberto ao público, o evento ocorrerá no auditório da Corte de Contas.

Especialistas do controle externo, autoridades, estudantes universitários e a sociedade civil organizada formam o público-alvo do Seminário, cuja realização é do TCE/SE, juntamente com a Escola de Contas (Ecojan) e a Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE de Sergipe (AUD-TCE/SE), tendo ainda o apoio da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC).

“Nossa ênfase estará na discussão sobre estrutura, funcionamento e os reflexos do processo de controle externo na esfera jurídica de terceiros”, observa o presidente da AUD-TCE/SE, Joan Ribeiro Soares.

A função de controle externo da Administração Pública na perspectiva do Direito Administrativo Moderno, o uso das técnicas avançadas de auditoria e o fortalecimento das instituições republicanas serão outros aspectos abordados.

Programação

A programação terá início às 8h30min, com a palestra “A função de controle externo da Administração Pública na perspectiva do Direito Administrativo moderno”, que será proferida pelo procurador do Estado, Tiago Bockie.

Em seguida, às 9h30min, o delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto, falará sobre “A atuação coordenada dos órgãos de controle como meio de prevenção à ocorrência de dano ao patrimônio público”.

Já às 10h20min ocorrerá o Talk Show “O Fortalecimento das instituições republicanas como caminho para a superação da crise democrática”, com exposições do promotor de Justiça, Augusto Cesar, e do procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Côrtes.

Por fim, às 11h30min, o auditor de controle externo do TCU, Jackson Luiz Araújo Souza, proferirá palestra com o tema “O uso das técnicas avançadas de auditoria como meio de resposta às demandas da sociedade”.

Fonte e foto TCE