GOVERNO ESTADO ENTREGARÁ ESTRADA DO CAÍPE EM CERCA 90 DIAS, DIZ SECRETARIA

21/05/19 - 11:15:49

As obras de pavimentação granítica na estrada do povoado Caípe avançam. Coordenadas pela equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, a obra inclui pavimentação e drenagem e tem prazo de 90 dias úteis. Na manhã desta terça-feira (21), o prefeito Marcos Santana visitou a localidade ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, do deputado estadual Francisco Gaulberto, do secretário municipal de Serviços Urbanos, Genivaldo dos Santos e do secretário municipal de infraestrutura Edílio Soares.

“Foi dado um prazo, mas a ideia é que no menor tempo possível essa obra possa ser finalizada, garantido uma melhor trafegabilidade. A obra vai permitir, inclusive, a implantação de uma linha de ônibus para atender a comunidade. Não é só uma estrada, é educação, é saúde, é a garantia de direitos”, observou o prefeito Marcos Santana.

O deputado estadual Francisco Gualberto falou sobre a presença do secretário de Estado. “Compreendemos a importância social desta obra, por isso solicitamos que o secretário estivesse presente na localidade para verificar alguns pontos que estão incompletos. Esse é um dos povoados mais antigos do município e todas as famílias serão beneficiadas”.

O investimento do governo do Estado na obra é de R$ 2,4 milhões. Serão finalizados 800 metros lineares. O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, falou que além do Caípe, o alargamento da rodovia João Bebe Água está nos planos da gestão estadual. “A empresa que executa a obra está nos garantindo uma melhor celeridade para a finalização em 90 dias. Sobre a João Bebe Água, sabemos a necessidade e o governo do Estado está junto a uma instituição financeira viabilizando a reestruturação de 197 quilômetros de estrada”, pontuou.

Fonte e foto assessoria