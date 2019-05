Homem sobe em poste de energia para realizar conserto e recebe descarga elétrica em Aracaju

21/05/19 - 12:46:01

O funcionário de uma empresa ficou ferido no final da manhã desta terça-feira (21) em frente a uma loja no centro comercial de Aracaju, quando subiu em um poste de energia para realizar um conserto e acabou recebendo uma descarga elétrica.

As primeiras informações são de que a ele realizava o conserto quando acabou recebendo a descarga e em seguida suas roupas começaram a pegar fogo, como mostram as imagens feitas por populares que passavam pelo local no momento.

Ainda em cima do poste, foi preciso que colegas de trabalho subissem para retirá-lo, já que ele ficou pendurado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou rápido ao local e prestou os primeiros socorros.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias