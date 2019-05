“Hora nenhuma eu saí da minha casa para pedir para ser vice”, afirma Eliane Aquino

21/05/19 - 10:00:33

Desde a tarde desta segunda-feira (20) que circula a informação de que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) estaria fazendo mudanças na mudanças na Secretaria de Assistência Social, demitindo cerca de 50 servidores que teriam sido indicados pela ex vice-prefeita e atual vice-governadora, Eliane Aquino.

O boato foi desmentido logo no inicio da manhã desta terça-feira (21), através da assessoria da PMA, informando que não procede. “Se Edvaldo hoje considera que não são úteis ou não servem mais como colaboradores, repito: essa decisão é dele, pessoal e intransferível”, disse Eliane.

Após tomar conhecimento da situação, Eliane Aquino usou as redes sociais e postou em sua pagina no twitter, afirmando que acreditar que o prefeito Edvaldo Nogueira ligaria para ela antes de demitir 50 aliados, como está sendo especulado.

Eliane disse que “hora nenhuma eu saí da minha casa para pedir para ser vice. Eu fui convidada e aceitei para ajudar Aracaju. Nunca fiz nenhuma politicagem com cargos. Todos que contratamos foram técnicos”, afirmando que alguns servidores saíram e outras foram chamadas para voltar, e que encara as mudanças como naturais.

No Twitter, Eliane disse que “se Edvaldo hoje considera que não são úteis ou não servem mais como colaboradores, repito: essa decisão é dele, pessoal e intransferível. Eu não transformei a Secretaria de Assistência num ambiente para que as pessoas trabalhassem para mim ou para o meu partido, este não é meu estilo nem nunca será. Todos estavam trabalhando pela cidade”, disse.

Eliane Aquino vai mais além e diz que o prefeito tem o direito de decidir de demite ou se mantém os trabalhadores que foram indicados por ela. “É um direito do prefeito Edvaldo Nogueira nomear ou demitir quaisquer colaboradores, e isso é da responsabilidade dele. Eu respeito as pessoas e o que elas produzem, independentemente dos partidos que representam. É preciso chamar o feito à ordem: eu montei uma equipe de trabalho sem distinguir nem demarcar como “pessoas de Eliane”. São técnicos e profissionais que dedicam seu trabalho em prol da cidade”, postou Eliane.

Em tom de desabafo, Eliane disse que estranha a forma como estão sendo demitidos os servidores e que “assumi o cargo de vice-governadora do estado e trabalho com os mesmos princípios de sempre. Por isso, estranho a forma como estão tratando a demissão de profissionais que atuam na secretaria. Dedicação e compromisso com a população, esse que precisaria ser o foco de qualquer gestão, de qualquer partido que de fato tenha o povo como centro de suas ações”, explicou.

Eliane conclui, afirmando que “na Assistência, montei uma equipe multidisciplinar formada por técnicos, gestores, servidores estatutários e profissionais das mais variadas áreas. Na Prefeitura, assumi o papel de secretária de Assistência Social e busquei desenvolver um trabalho pautado nos compromissos que assumimos com os cidadãos durante a campanha eleitoral”, disse explicando que “o critério de montagem dessa equipe foi a capacidade de trabalho e o compromisso com projetos e causas sociais com as quais nos comprometemos desde a formatação do programa de governo”.

Foto twitter

Com informações do programa Jornal da Vida