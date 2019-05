LIXO E ENTULHO IMPEDEM A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES EM CALÇADAS DE ARACAJU

Quem transita por algumas ruas do bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju, depara facilmente com entulho, lixo e resto de obras espalhados pelas calçadas. Além de um desrespeito ao meio ambiente, essa ação aparentemente inofensiva acaba impedindo a passagem de quem anda a pé. É por isso que a campanha “Calçadas: a caminhada começa com sua atitude”, idealizada pelo vereador Lucas Aribé, visitou a região para conscientizar os cidadãos.

O problema não se restringe apenas ao bairro da zona sul da capital. Dados da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) apontam que, em média, mais de quatro toneladas de entulhos são recolhidas mensalmente nas ruas da cidade, boa parte delas, nas calçadas. “São pedaços de madeira, concretos, móveis velhos e até resto de comida que ocupam indevidamente a área destinada à passagem das pessoas. Para transitar, o pedestre precisa desviar do obstáculo ou usar a pista, o que pode colocar em risco sua segurança”, detalhou Aribé.

Além da conscientização que está sendo feita através da campanha, o vereador considera importante que o Executivo crie legislação própria vedando a obstrução da passagem em espaços públicos. “Infelizmente, o Código de Obras de Aracaju é de 1966 de modo que a cidade tem ficado cada dia mais desordenada e a população sem orientação atualizada, comprometendo não apenas a mobilidade, mas também o direito de ir e vir e o convívio harmonioso que deve existir entre todos os cidadãos aracajuanos”, salientou Aribé.

Nas plataformas digitais, postagens educativas orientam sobre os comportamentos inapropriados de ocupação das calçadas e mostra bons exemplos de cidadãos que abraçam a campanha e, prontamente, removem as barreiras dos passeios de sua residência. O site de Lucas também disponibilizou um ebook que explica o passo a passo de como o munícipe pode se tornar um guardião das calçadas.

Ao adotar uma atitude cidadã eliminando as barreiras de sua calçada, o aracajuano pode compartilhar pelas redes sociais com a hastag #GuardiaodasCalcadas ou através do whatsapp do Gabinete 99180-0852.

Descarte Consciente

De acordo com a Emsurb, em todo o ano passado mais de 49 toneladas de resíduos sólidos foram coletadas em pontos viciados. O total de locais de descarte irregular chega a 244 na capital. Para tentar mudar essa realidade, a Prefeitura disponibiliza Ecopontos, que são estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos. Atualmente, um já está funcionando no bairro 18 do Forte e outros dois estão em fase de construção nos bairros Santos Dumont e Coroa do Meio. A meta da administração municipal é entregar à população 18 unidades de coleta até 2020.

