MARCHANTE É ASSASSINADO A TIROS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS NESTA SEGUNDA

21/05/19 - 08:35:05

Um marchante de 54 anos foi assassinado a tiros por volta das 21 horas nesta segunda-feira (20), no município de Laranjeiras.

As informações passadas pela polícia são de que que a vítima conversava com amigos em frente ao Centro Odontológico do município, quando dois homens armados chegaram em um carro de cor prata e efetuaram os disparos e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima foi atingida no braço e tórax, foi socorrida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Quem tiver alguma informação que ajude a prender os suspeitos pode ligar para o número 181.