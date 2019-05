Melhor manter a santa virgindade

As lideranças políticas estão em silêncio em relação às sucessões municipais na capital e interior. Apenas observam e tratam do assunto nos bastidores. Os gabinetes servem de encontros para os insatisfeitos, que ainda acham cedo para “meter o bedelho”. Algumas conversas, também sigilosas, acontecem entre prováveis candidatos e a tendência é a formação de novos blocos, mas sem mudar os hábitos, as preferências e até fisionomias.

Sergipe sempre teve esse estilo de “trocar de parceiro conforme conveniências”. Isso é muito natural, porque na política nada acontece por amor. As ideologias perderam o sentido e as utopias quebraram a perspectiva de esperança. De forma que tudo tem mais um tom de apenas ganhar sem interessar os meios. Não há como deixar de imaginar que o jogo sucessório municipal não tem o viés voltado exclusivamente para as eleições de 2022.

Como num jogo de xadrez, tem gente projetando estratégias para “comer a rainha”. Silenciam aqui, põem um jogo de cintura por ali e, em concordarem com tudo, visam um blefe que aniquile algum nome para a sucessão de Belivaldo Chagas, que está tão distante. É verdade que se trata de uma antecipação a longo prazo, mas é de forma silenciosa e lenta que as “abóboras vão se arrumando nas carroças”, como já disse o ex-governador Marcelo Déda.

Ninguém fez alarde, mas a base aliada ao Governo não gostou da informação de que o PT papeia com o PSB. É que se constatou isso e fechou-se o sorriso. Não dá para uma convivência pondo em campo adversários inconciliáveis, inclusive para derrotar um candidato do bloco há anos. Mas, boa parte dos partidos que fechou aliança para eleição de Belivaldo Chagas não acredita na possibilidade, inclusive porque há desejos contidos de disputar a sucessão em 2022.

Há tanta coisa por baixo desse angu que não se pode imaginar. O mais apetitoso deles são os cargos que todos eles acomodam e não podem perder. Deixar Governo é mais difícil do que pensar em jogadas fatais das pedras do xadrez, o que termina mantendo a “santa virgindade da rainha”.

Lanche para Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas (foto) está em Tomar do Geru, mal chegou já foi ganhando presente: “pipoca e laranja, antes de entregar um caminhão baú refrigerado para atender a agricultores do extremo Sul do Estado”.

*** Já chegou aos sergipanos a preferência de Belivaldo pela pipoca e um cafezinho…

MDB quer se fortalecer

Segundo fonte do MDB, o deputado federal Fábio Reis (foto) está no comando do partido e vai cuidar de fortalecer a legenda através dos diretórios municipais, para apresentar candidatos a prefeitos.

*** Alguns membros da sigla, uma das mais fortes do País, estão perdendo o fôlego para outras recém fundadas e que não têm histórico político como o MDB.

Vai realizar encontros

*** A mesma fonte diz que tanto o deputado federal Fábio Reis, quanto seu irmão Sérgio Reis, pretende revitalizar a legenda e atrair lideranças que tenham votos em cidades do interior.

*** Fabio não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito de Lagarto no próximo ano e Sérgio a federal em 2022.

Situação na Assembleia

Na Assembleia Legislativa a situação do MDB começa a preocupar. A bancada de três deputados será reduzida a apenas um, que é exatamente o presidente da Casa, Luciano Bispo (foto).

*** Os outros dois, Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães tendem a trocar de legenda. Zezinho já está decidido e deve filiar-se ao PR.

Não vai se aposentar

O ex-governador Jackson Barreto (foto), do MDB, em entrevista a Narciso Machado, na Fam FM, insistiu que não será candidato a qualquer mandato nas eleições municipais.

*** Mas um coisa deixou definitivo: “não falo mais que vou deixar a vida pública”. A decisão é um sinal de que pode disputar as eleições em 2022.

Aposentados voltarem

Jackson disse ainda que o País vive momento tão complicado que é hora dos políticos aposentados, que defenderam a liberdade e a democracia, voltarem.

*** – Meu sonho é que o Pais volte a ser governado pela classe trabalhadora.

Sobre reencontro com PDT

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) não vê problema numa recomposição com o PDT, que está em conversa com Edvaldo Nogueira: “a eleição já acabou. Agora é hora de olhar pra frente e pensar Sergipe”.

*** Fábio Mitidieri, entretanto, pensa diferente em caso de uma composição do PT com PSB para disputar a prefeitura de Aracaju: “É que Edvaldo estaria se filiando ao PDT”.

Não há sinalização

Mitidieri diz ainda que o PSB não tem sinalizado em querer vir para base. Eles continuam fazendo oposição. Aí, quem se alia à oposição, pra mim é oposição”.

*** E diz mais: “Não falo com a hipótese de rompimento. O PT é um aliado histórico e acreditamos na manutenção dessa aliança.

*** No caso do PT se unir com PSB mantendo aliança com Belivaldo, Mitidieri fala por ele e não pelo Governo: “não dá”.

Gilmar não pretende polemizar

Sobre a informação de que o deputado Gilmar Carvalho (foto) não estaria mais conversando com o PSC, ele foi claro: “prefiro não polemizar sobre esse assunto”. Gilmar é candidato à Prefeitura de Aracaju em 2020”.

*** Via WhatsApp, Gilmar Carvalho explica: “a única coisa que posso dizer é que não tenho problema com André e que não tenho feito nada sem informar a ele, presidente estadual do PSC”.

Paulo Paim elogia Rogério

O senador Paulo Paim (PT), em discurso ontem da tribuna, disse que o senador Rogério Carvalho (PT-SE) “era uma revelação para este Senado”. E explicou: “pela simplicidade, que não significa não ter coragem de enfrentar os temas, vossa excelência é daqueles senadores que chegou há pouco tempo e já conquistou a casa”, disse Paim sobre Rogério.

Remaneja pessoal da Fundat

O deputado Fábio Mitidieri está remanejando todo o pessoal dele que estava na Fundat para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

*** Jackson Barreto procede no sentido contrário: coloca todo o pessoal dele na Fundat. No final todos se entendem…

Só faz criticar e criticar…

O deputado federal Laércio Oliveira (foto), do PP, disse ontem que não acredita que nenhum dos partidos da base aliada retire-se para fazer oposição. O Governo não tem dado motivos para isso e não tem se envolvido em eleições municipais.

*** – Mas, sempre é isso: os partidos criticam, criticam, mas não entregam os cargos, disse.

Candidatura majoritária

Laércio Oliveira vem conversando com lideranças políticas e se mantém vinculado ao governo desde o primeiro momento e está disposto a disputar mandato majoritário no pleito de 2022.

*** Como é executivo há anos, a tendência natural é o Governo do Estado, embora não revele isso.

Não circulou lista

Embora tenha circulado a notícia nos grupos de que o prefeito interino, Nitinho Vitale, tenha demitido mais de 30 pessoas indicadas pela vice-governadora Eliane Aquino, nomeadas quando ela foi vice-prefeita, ficou uma dúvida no ar quanto à veracidade.

*** É que a relação dos prováveis demitidos não fora divulgada pela Prefeitura.

Festa no Partido Novo

Quinta-feira tem festa de filiações no Partido Novo, inclusive a do empresário Milton Andrade. Para o evento virão os deputados federais Thiago Mitraud (MG) e Paulo Ganime (RJ).

*** O Partido Novo disputará as eleições municipais em coligação com outras legendas.

Coisa já bem definida

Uma coisa está acertada e definida dentro do chamado Grupo da Renovação: não fará aliança para votar em Rodrigo Valadares (foto), do PTB, em Valadares Filho (PSB) ou em Gilmar Carvalho (PSC).

*** Rodrigo Valadares teria avisado a pessoas do grupo que disputará a Prefeitura com objetivo de se projetar…

Sobre São Cristóvão

O deputado Capital Samuel (PSC) está construindo sua candidatura a prefeito de São Cristóvão: “vamos reunir vários pré-candidatos da oposição no sentido de chegarmos a um consenso”.

*** Ontem lideranças do PSC se reuniram para discutir o assunto.

Deu nos grupos sociais

///Sarney sobre Bolsonaro – Em entrevista ao Correio Brasiliense, o ex-presidente José Sarney disse que “O presidente Bolsonaro está no meio de um furacão. A crise internacional de recessão catalisou a crise brasileira. Estamos em um momento da história mundial em que presenciamos não um mundo de transformação, mas um mundo transformado”.

*** E acrescentou: “Temos que lidar com choque das civilizações, o fim da civilização industrial, o começo da civilização e das comunicações digitais. Temos que lidar com a pós-verdade, com uma sociedade líquida, como bem fixou Zygmunt Bauman”.

///Desapareceram as utopias – Para Sarney, “Bolsonaro está colocando todas as cartas na ameaça do caos. E isso, na realidade, aumenta os problemas que nós vivemos, porque desapareceram as utopias e nós não podemos matar a esperança”.

*** E mais: “O que se vê é que todo dia se dá uma solução, uma visão escatológica do fim do mundo, em face da reforma da Previdência, sem se oferecer outras perspectivas de esperança”.

///Primeira mulher – O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que vai escolher a biofísica Denise Pires de Carvalho para ser reitora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição.

*** “Hoje devo assinar aqui o nome da nova reitora da UFRJ. Tomei conhecimento dela através da lista tríplice, bem como de amigos mais chegados. É a pessoa adequada para estar à frente da UFRJ. Já falei que é reitora, dei a dica de quem é, os outros dois são homens, agora sou homemfóbico”, disse, brincando.

///Negligencia questão – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse ontem que foi “louvável” a preocupação de democratizar o acesso à Justiça. No entanto, para ele, a forma como esse processo se dá negligencia a questão dos custos e prazos da judicialização de conflitos.

*** “O direito à Justiça é extremamente relevante, mas o que assistimos com a ampliação do acesso são controvérsias mais simples levarem anos para chegarem a uma solução”, disse Moro.

Um bom bate papo

Rogério Carvalho – Rever as desonerações vai ajudar o Brasil a solucionar qualquer rombo fiscal. Chega de cortes disfarçados de “contingenciamentos”.

Sobre eleições – Muitas conversas estão acontecendo nos bastidores sobre as eleições municipais do próximo ano. Partidos voltam a se reencontram.

Interior também – Cidades do interior também mobilizam lideranças para tratar sobre as eleições municipais e alguns nomes já trabalham o eleitorado.

Leva o barco – Prefeito Edvaldo Nogueira está de férias na Europa e retorna dentro de mais dez dias. Por enquanto Nitinho leva o barco interinamente.

Sobre o cachê – Um detalhe sobre a realização do Forró Caju: os artistas da terra devem receber cachê ao subirem o palco, como acontece com as atrações de fora.

Base aliada – As discussões na Câmara Municipal de Aracaju começam a se normalizar. A grande maioria é da base aliada ao prefeito.

Pode disputar – O nome do deputado Rodrigo Valadares (PTB) começa a aparecer como provável candidato à Prefeitura de Aracaju.

Dom Brandão – Assembleia realizou ontem solenidade em homenagem ao Bispo de Propriá, Dom José Brandão de Castro (in memorian).

Absoluto silêncio – O ex-senador Eduardo Amorim está no mais absoluto silêncio, mas conversa e pensa em disputar a Prefeitura de Itabaiana.