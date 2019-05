Motorista perde controle da direção e derruba poste em Aracaju

21/05/19 - 11:03:46

Um acidente provocado por um veículo de passeio, ocorrido por volta das 3 horas desta terça-feira (21), derrubou dois postes da rede de energia elétrica. Com a queda do poste, parte dos moradores do conjunto Costa e Silva ficou sem energia, mas por volta das 5h a energia foi restabelecida.

O acidente foi registrado na rua Poeta José Sampaio, próximo à rotatória do cemitério São João Batista, no bairro Ponto Novo, em Aracaju. A tração dos fios acabou puxando outro poste, que rachou na parte superior.

Devido a queda dos postes, o trânsito na rua foi interrompido e o fornecimento de energia na região foi interrompido no sentido rua Acre.

A previsão é que o serviço seja concluído e fornecimento de energia seja restabelecido até o final da manhã.

Foto SMTT