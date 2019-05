Nem tudo que parece é

21/05/19 - 23:59:51

Diógenes Brayner – [email protected]

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi às falas ontem. Mantendo a postura e sem avançar na emoção, deu entrevista meteórica e desabafou no Twitter. Não gostou da circulação da notícia, nos grupos e em outras redes, de demissão de 35 pessoas [ou mais], colocadas por ela na Prefeitura de Aracaju, quando esteve ex-prefeita. Ainda não acredita que o fato tenha ocorrido por falta de publicação oficial. Mas não se deixa enganar quanto à possibilidade de acontecer.

Nos bastidores circula, até de forma intensa, a informação de que as demissões teriam sido assinadas e que serão divulgadas posteriormente. Há muita conversa desencontrada sobre isso e a esse burburinho soma-se o fato de Eliane Aquino aparecer como provável candidata à sucessão municipal, exatamente com o objetivo de afastar Edvaldo Nogueira da Prefeitura. Na superfície tudo parece apenas uma onda que vai e volta ao sabor do vento, mas na realidade é um furacão em formação.

Também nos bastidores da sucessão política circula a informação que Edvaldo e Eliane já não se entendiam quando juntos estavam na Prefeitura. Um vereador disse que a vice quis ultrapassar os limites do seu mandato, o que teria chateado o titular. Ontem circulou a notícia (ou boato), também pouco simpática, de que quando eleita vice-governadora, Edvaldo teria se sentido aliviado e dissera: “agora eles vão ver quem é Eliane”.

Parece-me uma pessoa doce, cordata e bastante afável. Ontem escreveu um WhatsApp clamando por paz. Mas essa paz não soa bem àqueles que a imaginam disputando o mandato de prefeita, exatamente para o atual gestor que tem a caneta na mão e, talvez, não queira manter tantos aliados dela trabalhando em um segmento que pode influir no pleito. As eleições do próximo ano pareciam de entre amigos, por ter sido sustentada pelo mesmo bloco que se pôs em campo para eleger Belivaldo Chagas ao Governo.

Mas não será assim tão de bons companheiros. Já se dá para avistar distante que haverá dispersão e formação de grupos que já foram aliados, se tornaram adversários e voltam a sentar-se à mesma mesa para destruir uma composição forte e bem articulada.

João Alves no hospital

De Brasília chegou a informação que o ex-governador João Alves Filho (DEM) teria sido internado em um hospital na Capital Federal, na tarde de ontem.

*** Até o fechamento da coluna não se deu novas informações.

Uma notícia triste

O ex-deputado Rosendo Ribeiro (foto) está ‘entubado’ na UTI do São Lucas, com pneumonia, infecção generalizada, e um câncer revelado ontem pelos médicos. Aos 92 anos, Rosendo também sofre de mal de Parkinson?

*** Rosendo foi um deputado estadual atuante e uma das maiores lideranças de Lagarto e de Sergipe. Está presente na história política do Estado.

Outra informação chata

O ex-deputado federal Ivan Paixão (foto) está em situação delicada de saúde. Encontra-se internado na UTI do Hospital São Rafael em Salvador.

*** Médico cirurgião, Ivan Paixão fez um transplante de medula óssea e esta precisando de doação de sangue.

Grupo quer Alese forte

Um deputado estadual revela em off que um grupo de 16 parlamentares resolveu lutar pelo fortalecimento do Poder Legislativo. Isso sem confrontar ao governador Belivaldo Chagas e sem lado político.

*** – São deputados estaduais que defendem a democracia e a independência dos Poderes, disse ele.

Relação democrática

O grupo também sugere uma relação democrática e respeitosa com outros Poderes, que emendas ao orçamento sejam tratadas como em todo o Brasil (Sergipe é exceção) e que os secretários de estado resolvam demandas do povo, levadas por deputados.

*** E conclui: “que o líder do Governo resolva os problemas da bancada e não apenas dele”.

Recepção no Nordeste

O deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT) twittou que, caso Jair Bolsonaro (foto) “se meta a besta” e tente visitar alguma cidade do Nordeste, a recepção “não será boa”.

*** Bolsonaro participa na sexta-feira de reunião com governadores do Nordeste em Recife.

*** O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai comparece e foi quem deu sugestão para essa reunião na Capital pernambucana.

Fábio convida Garibaldi

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) não perde tempo. Aproveitou a presença do deputado estadual Garibaldi Mendonça (foto), do MDB, para convidá-lo a filiar-se ao PDT, que foi onde Garibaldi iniciou sua vida pública.

*** Um lembrete: o prefeito Edvaldo Nogueira, que caminha rumo ao PDT, já fez convite a Garibaldi para ficar ao seu lado no partido que for.

Ainda vai pensar

O deputado Garibaldi Mendonça disse a Fábio Henrique que vai repensar. Está no MDB, mas não descarta deixar o partido. Diz, entretanto, que vai fazer o que for melhor para ele. Pode até permanecer no MDB.

*** Garibaldi está em Brasília para um treinamento da Plataforma Digital de Gestão de Gabinete, oferecido pela Unale.

Jackson e posição do MDB

O ex-governador Jackson Barreto (foto), do MDB, se mantém na esquerda, como sempre foi, e faz questão de anunciar sempre isso, além de demonstrar indignação com o estilo Bolsonaro de administrar o País.

*** Setores mais jovens do MDB acham que JB deve manter sua posição, mas não torná-la pública, para preservar Sergipe.

*** Segmentos mais jovens do MDB defende um bom diálogo com o Planalto, para que não repercuta na administração estadual e dificulte a administração estadual.

Dá exemplo de Temer

De Brasília, um deputado federal disse (em off) que no Governo Temer (foto), quando JB era governador, ele quase perdia o MDB por se colocar contra o Planalto “e não pode falar porque o ex-deputado André Moura (PSC) foi bem servido pelo presidente”.

*** – Belivaldo não pode cometer o mesmo equívoco de JB em relação a Bolsonaro, para preservar os interesses de Sergipe, disse o parlamentar.

MDB anda dividido

Um grupo mais jovem, com outros emedebistas mais experientes, não concorda em “ideoligizar” relacionamento administrativo com político. Tem gente do MDB que abre as portas do Planalto e Ministérios.

*** – A mentalidade política é outra e os Estados do Nordeste vão ao caos sem ajuda do Governo Federal, seja quem for o presidente, falou ainda o deputado.

Eliane Aquino e sua reação

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) deu uma entrevista rápida e twittou sobre as demissões de pessoas suas na Prefeitura de Aracaju. Mostrou-se chateada e chegou a ser ríspida ‘sem perder a ternura’ em determinada ocasião.

*** Ontem, em zap à coluna, Eliane disse que “sou de paz e quero paz no mundo”.

*** Atenção: à noite chega em off a informação de que as demissões realmente foram assinadas, mas estão em stand by. O auê teria provocado a suspensão.

Sobre aliança com o PSB

*** Sobre a possibilidade de uma aliança PTxPSB para disputar a Prefeitura de Aracaju, Eliane disse que nunca conversou com ninguém sobre esse assunto.

*** E insistiu: “Quero Paz!”.

Matadouros e problemas

O fechamento dos matadouros causou um problema aos marchantes de Tobias Barreto, que estão pagando mais caro pela energia, para manter a carne dentro das exigências dos órgãos de controle.

*** O ex-prefeito e deputado Dílson de Agripino (foto) disse que com apenas R$ 15 mil resolveria o problema em relação à energia no mercado.

Diógenes faz desafio

Ao saber que Dílson disse que resolveria o problema com 15 mil reais, o prefeito de Tobias Barreto lhe lançou o desafio: “se ele [Dilson] tocar o projeto e concluiu, eu pago os R$ 15 mil do meu bolso”.

A Cehop calculou a obra em R$ 300 mil. E agora Dílson?

Bolsonaro precisa explicar

O senador Rogério Carvalho (foto), PT, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro precisa explicar quem são os parlamentares que estão chantageando o Brasil: “Dê os nomes Bolsonaro, de quem está contra o país”.

*** Rogério pediu que Bolsonaro não criticasse a classe política, “sem apresentar um projeto concreto de Governo para gerar emprego para o povo”.

Colocar poder contra outro

– Não é colocando um poder contra o outro, nem o povo contra o poder legislativo que a gente vai construir o caminho para a geração de empregos, para o país crescer, que é o que a população quer, disse Rogério Carvalho.

*** Para o senador, “todos são testemunhas que a oposição aqui não tem criado dificuldade para aquelas matérias de interesse do país e do povo brasileiro”.

Deu nos grupos sociais

///Pesquisa sobre arma de fogo – Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado ontem indica que 60,9% dos brasileiros não gostariam de ter uma arma de fogo em casa. 36,7% afirmam que gostariam de ter e 2,4% da população não sabe ou preferiu não responder.

*** O maior grupo contra a posse de armas em casa é o das mulheres. A maioria (70,6%) afirma não querer, enquanto 26,7% gostaria e 2,6% não respondeu, ou não sabe.

*** Entre os homens, 50,2% diz preferir não ter arma de fogo nas próprias residências, contra 47,6% que gostaria e 2,2% que não se posicionou.

///Fórum da Democracia – Representantes de dez partidos, entre eles PSDB, PDT, PT e Cidadania, se reuniram na noite de segunda, em São Paulo, para organizar o lançamento do movimento “Direitos Já, Fórum pela Democracia”. O objetivo é formatar um grupo suprapartidário de oposição ao governo Jair Bolsonaro.

*** A iniciativa acontece a poucos dias de manifestação pró-governo, marcada para o próximo domingo, e num momento em que a oposição organizada dos partidos de esquerda e de centro-esquerda ainda é tímida no Congresso.

///Rompimento na Câmara – Segundo a repórter Maria Carolina Marcello, da agência Reuters, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rompeu ontem com o líder do governo na Casa, Vitor Hugo (PSL-GO), durante reunião do colégio de líderes da Câmara.

*** Confirmaram duas fontes, num momento em que a gestão de Jair Bolsonaro patina em organizar sua base para a votação de medidas importantes, como a reforma da Previdência.

///Onyx vai à Câmara – O deputado Aliel Machado (PSB-PR), vice-líder da oposição, apresentou ontem um requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para prestar esclarecimentos sobre o decreto presidencial que amplia a posse de armas por cidadãos.

*** A convocação foi apresentada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e precisa ser aprovada por maioria simples na comissão para, de fato, exigir o comparecimento de Onyx ao colegiado. No requerimento de convocação, Machado afirma que o decreto contém inconstitucionalidades.

Um bom bate papo

Não pode estornar – Ex-ministro Carlos Ayres Britto diz que quando o Estado paga uma dívida civilizatória, não pode estornar esse pagamento e voltar a ser devedor.

Festejos juninos – Fábio Mitidieri (PSD) disse que os festejos juninos recebem toda a sua atenção. Ele ontem esteve no Ministério do Turismo para tratar das festas.

De Férias – O prefeito Edvaldo Nogueira já está na Europa, onde curte férias ao lado da família e retorna na próxima semana.

Deu continuidade – Nitinho Vitalle, em seu segundo dia de prefeito interino, despachou ontem do gabinete com auxiliares e deu continuidade à administração.

Matadouro aberto – Líderes políticos de Cedro de São João querem o matadouro da funcionando. Sem matadouro as cidades estão correndo risco com abate de animais.

Melhor para si – Alguns desencontros entre pensamentos políticos dos mesmos blocos em Sergipe. Cada um está buscando o que é melhor par si.

Cria surpresa – O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) surpreendeu com a informação de que pretende ser candidato a prefeito de Aracaju.

George retorna – O radialista George Magalhães vai retornar aos microfones, com programa na Fan FM, em Carmópolis, a partir de segunda-feira.

Podres poderes – Os podres poderes estão se digladiando e usando suas forças possíveis para destroçar o País em favor deles e de seus apaniguados. Cansou!