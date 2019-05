ONG CasAmor promove “Vivência CasAmor” com serviços de saúde e oficinas

21/05/19 - 08:55:15

A ONG CasAmor realizou no último sábado, 18, a “Vivência CasAmor: Seguimos de mãos dadas”. Relembrando o dia internacional contra homofobia e transfobia, a vasta programação foi construída em parceria com estudantes de diversas universidades do estado. No cronograma do evento, constaram dinâmicas de interação, oficinas de estêncil e roda de conversa.

Com entrada gratuita, também foram ofertados diversos serviços voltados à saúde, como verificação da pressão arterial, orientação psicológica, testes de glicemia e atividades sobre educação sexual. Para as dezenas de pessoas que lotaram a àrea comum da instituição, o momento mais aguardado do dia foi uma roda de conversa com a Coordenadora e articuladora do Instituto Brasileiro Trans Educação e presidente do Conselho LGBT de Niterói, Bruna Benevides.

A voluntária Débora Matos destaca a finalidade do evento. “O objetivo da vivência é fazer com que os assistidos e os voluntários sintam-se mais próximos do Projeto CasAmor. Na vivência eles podem fazer atividades, podem entender melhor outros lados de outras histórias que de início podem parecer diferentes, mas que tem muito em comum com as deles. Trazer apoio, solidariedade, fazer com que eles se sintam em casa, como o nome da ONG já diz: CasAmor”, afirmou.

Já o estudante Rafael Sotero, frequentador do projeto, dá ênfase ao ambiente de conforto e liberdade para compartilhar experiências. “Eu ressalto em específico uma vivência voltada para homens trans, feita pela CasAmor há algum tempo. Eu sei da importância disso porque é difícil encontrar um ambiente onde você se sinta seguro, confortável, pra contar suas experiências, dividir vivências com pessoas que passam por situações parecidas com a sua”, evidenciou.

Fonte e foto assessoria