Orquestra Sinfônica apresenta o Festival de Música Russa no Teatro Atheneu

21/05/19 - 07:33:49

A Orquestra Sinfônica de Sergipe, realiza na próxima quinta-feira, 23 de maio, às 20h30, o Festival de Música Russa: um concerto inteiramente dedicado à interpretação de grandes obras do Romantismo da Rússia. Abordando três compositores, o grupo revisitará a peça “Uma Noite no Monte Calvo”, de Modest Mussorsgky (1839-1881) e executará outras duas importantes obras: “Capricho Italiano”, de Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) e a Sinfonia nº 6, Patética, de Peter Tchaikovsky (1840-1893). A regência é do maestro Guilherme Mannis.

“Tão distante e tão próxima!” Assim define o maestro Mannis a música russa e a sua relação com a orquestra sergipana. Ele completa: “Nosso grupo já executou a integral das Sinfonias de Tchaikovsky e muitas obras de Rachmaninoff, Borodin, Mussorgsky, Prokofiev, Shostakovich, entre outros, sempre com muita competência. O lirismo dos temas desenvolvidos aliado ao romantismo arrebatador cai muito bem a nossos músicos, fazendo com que este repertório se configure sempre em sucesso de interpretação e de público”, disse o maestro.

Sobre “Uma Noite no Monte Calvo”, trata-se de um poema sinfônico composto para uma cerimônia de bruxas realizada na noite de São João. Os ricos contrastes dinâmicos e de orquestração tentam explorar as mais variadas expressões do espírito do compositor, que foi o membro mais criativo do mais importante grupo de compositores românticos nacionalistas do fim do século XIX: o “Grupo dos Cinco”. De outro importante membro deste grupo, Nikolai Rimsky-Korsakov, a Orsse interpretará o famoso Capricho Espanhol, uma homenagem de um dos maiores orquestradores do romantismo à cultura espanhola.

Completam o programa mais duas grandes obras: a Sinfonia nº 6, Patética, de Tchaikovsky, é descrita pela crítica como uma obra “de fortes emoções”. As circunstâncias que envolveram a sua concepção e a própria característica da composição – sombria quase sempre com explosões de fúria e de grande lirismo – só poderiam levar a imaginação humana a atribuir-lhe o significado quase autobiográfico.

Os ingressos, a preços populares, já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Atheneu. A Orsse é uma realização da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, do Governo de Sergipe.

Fonte e foto assessoria