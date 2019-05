PARLAMENTARES DISCUTEM CRIAÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS NA ALESE

21/05/19 - 14:25:06

O líder do governo na Casa Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), ocupou a tribuna na manhã desta terça- feira, 21, para esclarecer a respeito do fechamento de fábrica de cerâmica e sobre vídeo apresentado na Alese por outro parlamentar, na tarde de ontem ,20, que mostrou médico lamentando a qualidade do fio utilizado para suturar uma cirurgia de cesariana, em uma unidade de saúde de Sergipe.

Durante o seu discurso, o deputado Zezinho também falou a respeito da PEC das emendas do Poder Legislativo. Ele explicou que em primeira reunião com os deputados, o presidente da Casa apresentou proposta, com o acompanhamento de equipe técnica, objetivando solução efetiva e adequada na construção das emendas. De acordo com Zezinho, a bancada sergipana irá se reunir novamente na próxima semana, data a ser definida, para o fechamento da construção da legislação.

Ainda em seu pronunciamento, o parlamentar justificou sua ausência ontem na Casa, em virtude de acompanhar o governador do Estado em solenidade de entrega de Caminhão Baú Refrigerado para a Cooperativa de Agricultores Familiares do município de Tomar de Geru.

O deputado relatou que no ano de 2007, existiam apenas três cooperativas em operação no estado, e atualmente são 40 cooperativas pertencentes ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e das atividades ligadas à Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Ação do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), que transferiu definitivamente para Sergipe a propriedade de 23 caminhões, adquiridos com recursos do Convênio nº 355/2007, do extinto Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite). “Esses veículos irão incrementar e incentivar não só a prefeitura de Tomar de Gerú, mas toda a região”, disse o deputado parabenizando o governador pelo seu compromisso com a agricultura familiar, com os agricultores e, sobretudo, com as cooperativas e o desenvolvimento.

Por Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Jadilson Simões