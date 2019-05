Peritos de Sergipe se reúnem com deputado Talysson de Valmir

21/05/19 - 13:37:43

Na manha desta terça-feira, 21, a diretoria do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Sergipe (Sinpose), se reuniu com o deputado estadual Talysson de Valmir (PR) para discutir a reestruturação da carreira de Peritos Oficiais, além da implantação do Complexo Instituto de Criminalística/Instituto Médico Legal no município de Itabaiana, proposta apresentada pelo parlamentar aos seus pares na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, os peritos enfatizaram a necessidade de um novo concurso público para Perito Oficial, a fim de suprir esta nova demanda pleiteada pelo deputado.

Participaram da conversa, o presidente do Sinpose, Phillip Maia, o vice-presidente André Teles e o diretor financeiro da entidade, Herico Santos, além da assessora jurídica de Talysson, Andréa Machado.

Foto assessoria

Por Diego Rios