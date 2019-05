Prefeitura de Socorro realiza mais uma ação de plantio de mudas

21/05/19 - 12:56:14

Com o objetivo de dar continuidade ao projeto de arborização do município, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma), de Agricultura, Irrigação e Pesca (Smap), de Serviços Urbanos (Sesurb) e Fundação Brasil Ecoar, realizou na manhã desta terça-feira, 21, mais uma ação de plantio de mudas.

Dessa vez os locais escolhidos para a ação foram as praças da Rua 5 e a praça onde recentemente foi inaugurada a Escola Municipal de Educação Infantil Aparecido dos Santos (Cido Capunga), ambas no conjunto Fernando Collor. Nesta ação, foi realizado o plantio de 40 mudas das espécies nativas da mata Atlântica como caraibeira, canafístula, pau ferro e umbuzeiro.

De acordo com o secretário de agricultura, David Fernandes, o projeto da Prefeitura é importante para oferecer o bem estar aos cidadãos socorrenses. “Esse projeto é de grande importância, pois através de uma árvore, temos conforto térmico, ocasionando uma temperatura menos elevada, além de oferecer uma área de lazer aos moradores”, disse.

Ainda de acordo com o secretário, é importante que a população ajude na manutenção das mudas. “Conversamos com alguns populares e solicitamos que nos ajudem a cuidar dessas plantas, fazendo irrigação e cuidando, pois futuramente essas mudas plantadas hoje trarão inúmeros benefícios para a comunidade”, completa.

Fonte e foto assessoria