Seed divulga artigos selecionados para a 5ª edição da Revista Espie!

21/05/19 - 14:12:04

A ser lançada no próximo dia 1º de julho, a nova edição da revista digital publicada pela Seduc trará em suas páginas sete artigos de professores da Rede Estadual de Ensino abordando aspectos de criatividade e de inovação na educação básica

Lançada em janeiro de 2017, pelo Núcleo de Projetos Criativos e Inovadores da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Nupi/Seduc), a ‘Revista Espie! Inovação e Criatividade na Rede’ chegou a sua quinta edição. O resultado dos sete artigos que irão compor o quinto número da publicação digital, selecionados a partir de edital público, foi divulgado nesta terça-feira, 21, e pode ser conferido aqui.

A Revista Espie!, cuja próxima edição será disponibilizada ao público no próximo dia 1º de julho, destaca a jornalista Gleice Queiroz, coordenadora do Nupi, é uma iniciativa inédita do Governo de Sergipe para divulgação de projetos e práticas pedagógicas diferenciadas desenvolvidas no âmbito das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.

“Com essa publicação, a Seduc busca instigar o compartilhamento de práticas pedagógicas inovadoras e diferenciadas, de modo a favorecer, sobretudo, um intercâmbio entre os professores da educação básica das escolas públicas estaduais, a partir dos relatos de suas experiências, e ampliar o diálogo entre os diversos atores da comunidade escolar”, explica Gleice Queiroz.

Editada pelo Núcleo de Projetos Criativos e Inovadores da Seduc, a quem compete a seleção dos artigos e a diagramação, a revista digital visa proporcionar um espaço no qual os professores da rede estadual possam, por meio de palavras e imagens, relatar as atividades e os projetos que desempenham de maneira inovadora com seus alunos.

Confira o resultado:

http://www.seed.se.gov.br/ARQUIVOS/REULTADO_REVISTA_ESPIE_QUINTA_EDICAO.PDF

Assessoria de Comunicação da SEDUC