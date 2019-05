TRAFICANTE É PRESO PELO BATALHÃO DE RADIOPATRULHA NO FERNANDO COLLOR

21/05/19 - 11:28:02

No Fernando Color, foi preso, na madrugada desta terça, 21, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, Alisson Nascimento Bonfim com 28 trouxas e 8 pedaços maiores de maconha e um celular.

Após o recebimento de uma denúncia anônima que versava sobre uma grande comercialização de entorpecentes na Rua C do Fernando Color, os policiais do BPRp deslocaram-se ao local com brevidade e encontraram um indivíduo segurando uma bolsa e correndo ao notar a aproximação policial.

No momento em que o suspeito empreendeu fuga, os radiopatrulheiros iniciaram um acompanhamento policial que interceptou o indivíduo em fuga perto de uma residência que estava com a porta aberta.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi identificado como Alisson Nascimento Bonfim e na bolsa, que ele carregava, foi encontrado 28 trouxas e 8 pedaços maiores de maconha e um celular.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes.

Fonte BPRP