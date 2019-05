Vereador Dr. Manuel Marcos reconhece a eficácia do Nestor Piva

21/05/19 - 14:55:42

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 21, para relatar a visita feita recentemente ao Hospital Nestor Piva. Na ótica do parlamentar, a referida unidade de saúde possui atendimento humanizado além de, dispor uma gestão dinâmica e organizada. “Nem só de crítica vive o político, sou desconfiado com essa coeris de reclamar por reclamar”, disse.

Ele salienta que tem pautado seu olhar sob a perspectiva da vereança e também da profissão a qual exerce, a medicina. “Estou visitando várias unidades hospitalares, Unidades de Pronto Atendimento, postos de saúde e tive a oportunidade de ir ao Nestor Piva. Fui como médico e, circulando pela entidade, percebi que o atendimento é diferenciado. Há humanização, fiquei impressionado com a higienização, sobretudo, com o acolhimento – algo que muito se questiona sobre a eficácia quando se trata de serviço público. Na parte ambulatorial o paciente já recebe seu medicamento e evita-se protocolos desnecessários”, pontua.

Na ocasião, o vereador relata a dinâmica da equipe que atua no setor emergencial. “Presenciei a situação de chegarem três ambulâncias com as sirenes ligadas. Já haviam médicos especialistas em emergência para atender os pacientes e dar continuidade àquele atendimento. Entendo que é nesse momento que a assistência qualificada salva a vida das pessoas, além de permitir uma recuperação mais rápida perante o estado nefasto de doença que muitos chegam”, avalia.

Diante do exposto, Dr. Manuel Marcos parabeniza a atual secretária municipal da saúde, Waneska de Souza Barboza e os gestores administrativos do Hospital Nestor Piva. “Tenho que reconhecer a eficácia no atendimento, agilidade e dinâmica. Aproveito e também deixo o apelo para que as demais unidades de saúde municipais sejam tão eficazes e atuantes quanto ao que presenciei no Nestor Piva”, completa.

