Zezinho Sobral participa de entrega de caminhão para agricultura familiar

21/05/19 - 06:59:36

O deputado Estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na tarde desta segunda-feira, 20, no povoado Tabuleiro, Assentamento Espírito Santo, em Tomar do Geru, para participar da solenidade de entrega de Caminhão Baú Refrigerado para a Cooperativa de Agricultores Familiares daquele município (Coopergeru). O evento contou com a presença de trabalhadores rurais, do governador Belivaldo Chagas, da vice-governadora Eliane Aquino, da secretária da Inclusão e da Assistência Social, Leda Lucia, e o prefeito de Tomar do Geru, Pedro Balbino.

Na opinião do deputado Zezinho Sobral, a entrega desse veículo representa o fortalecimento da agricultura familiar, da economia solidária, da ampliação dos serviços no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e das atividades ligadas à Política de Segurança Alimentar e Nutricional.

“A agricultura é uma bandeira que defendo. O Governo do Estado se preocupa com o homem do campo e sabe o quanto ele é essencial para nosso estado. Esse caminhão baú é de vital importância para fomentar a atividade econômica nos municípios, facilitando o transporte e o escoamento da produção dos pequenos produtores. Todos os esforços foram essenciais para que o homem do campo tenha o seu trabalho viabilizado e possa melhorar de vida com sua família”, comentou Zezinho Sobral.

Em maio de 2017, atendendo a um pedido de Zezinho Sobral, secretário de Estado da Inclusão e Assistência Social à época, o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) transferiu definitivamente para Sergipe a propriedade dos caminhões adquiridos com recursos do Convênio nº 355/2007, do extinto Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite), executado pela secretaria em anos anteriores.

Na gestão de Zezinho Sobral, a Secretaria fez o recolhimento dos tanques de resfriamento e armazenamento de leite doados pelo Ministério a 27 centros comunitários de 12 municípios do Alto e Médio Sertão. A gestão revitalizou e redistribuiu para entrar em operação e atender às demandas dos municípios. Ao todo, foram 27 tanques de armazenamento e resfriamento de leite, 11 caminhões-baú e 06 caminhões-tanque.

“O veículo vai fazer a diferença na agricultura familiar que, hoje, tem uma marca muito importante em Sergipe. É preciso cuidar cada vez mais das pessoas, dando possibilidades para que fortaleçam seus trabalhos, produzam e tenham resultados. Esse caminhão foi revitalizado, plotado e vai atender às demandas de Tomar do Geru. Fico muito feliz em ter feito parte desse processo. Os agricultores familiares da Cooperativa terão acesso ao mercado consumidor e poderão fornecer seus produtos a outros municípios”, complementou o deputado Zezinho Sobral, colocando o mandato à disposição dos agricultores familiares.

“O mandato é do agricultor familiar, do pequeno produtor. Estamos abertos ao diálogo, para a elaboração de projetos. A Alese é a casa do homem do campo”, reforçou.

Para o presidente da Cooperativa de Agricultores Familiares de Tomar do Geru (Coopergeru), André Leonor dos Santos, esse caminhão baú refrigerado chegou em uma excelente hora para agregar aos trabalhos dos cooperados. “Agradeço bastante. Agora, os trabalhos vão fluir e os trabalhadores terão mais facilidade para distribuir os produtos. Temos 57 cooperados e esse caminhão veio para transformar nossa realidade. Fico muito feliz e grato por receber essa chave. Agradeço ao amigo Zezinho Sobral, que fez parte do processo quando foi secretário, e a todos envolvidos para que o caminhão chegasse até nós. Somos uma cooperativa pequena, uma criança, mas nosso pensamento é fazê-la um adulta”, comemorou.

Fonte e foto assessoria