5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada de 27 a 31

Entre os dias 27 e 31 de maio, em todo o Brasil, será promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil, a 5ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que terá o slogan “Menos Conflitos. Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo”.

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem o objetivo de proporcionar, por meio de solução amigável, maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas. Durante o evento, a Justiça do Trabalho soma esforços para ampliar o número de audiências entre patrões e empregados, buscando alcançar o maior número possível de acordos.

O encerramento nacional da Semana de Conciliação será realizado no Tribunal Regional da 20ª Região (TRT20), com a presença do ministro Renato de Lacerda Paiva, que é coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho e vice-presidente do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho.

De acordo com o ministro Renato de Lacerda Paiva, a Justiça do Trabalho sempre teve em sua essência, desde a CLT de 1943, essa natureza mediadora. “A solução amigável dos conflitos trabalhistas é a forma mais rápida, vantajosa e moderna para a solução dos litígios”, acredita.

No mesmo dia do encerramento, o TRT20 também fará a inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT), com competência ampliada, que poderá realizar conciliações em qualquer fase do processo. No Centro, os desembargadores do Regional vão atuar em sistema de rodízio, visando dar mais celeridade aos processos em fase de recurso. A política de conciliação é permanente no Regional, ficando em destaque ao longo deste período.

