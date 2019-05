A Dona do Pedaço- Sobrinha de Maria da Paz (Juliana Paes) é resgatada da rua. Após ser obrigada a abandonar a mãe e fugir sozinha, Virgínia é encontrada pelo casal Otávio e Beatriz

Nos capítulos anteriores de A Dona do Pedaço, vimos que o atentado contra Amadeu (Marcos Palmeira) no casamento com Maria da Paz (Juliana Paes) só acirrou a guerra entre os Ramirez e os Matheus. Jurada de morte, a noiva foi arriscar uma nova vida em São Paulo, mas sua família continuou na mira dos rivais. Uma de suas sobrinhas, Fabiana (Maria Clara Baldon/Nathalia Dill), foi capturada por Vicente (Álamo Facó), que acabou deixando a menina em um convento. Sem saída, Zenaide (Maeve Jinkings), irmã de Maria, tomou a decisão de deixar Rio Vermelho para proteger sua outra filha, Virgínia (Duda Batista/Paolla Oliveira). Mas, no fim das contas, a menina foi obrigada a fugir sozinha após ver sua mãe sendo morta por Vicente (Álamo Facó), irmão de Amadeu.