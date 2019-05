Alan Mota diz surpreso com informação sobre indicação de seu nome

22/05/19 - 11:37:10

O vereador dor Alan Mota, emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (22) onde diz que surpreendido com a informação de que poderia compor uma chapara ao lado do prefeito de Nossa Senhora do Socorro padre Inaldo.

Em sua nota, Alan Mota diz que “fui surpreendido hoje pela manhã com uma nota onde afirma que fui indicado pelo Deputado Federal Fabio Henrique para compor chapa com o atual prefeito de Socorro nas eleições do ano que vem. Quero deixar bem claro que desconheço esse acordo e repudio essas ilações. O PDT não irá se furtar de oferecer ao povo socorrense uma alternativa na sucessão municipal”, disse o vereador.

Ao final, o vereador diz que “pelos serviços prestados a Nossa Senhora do Socorro e brilhante história política Fábio Henrique teria a prioridade. De toda forma, caso o deputado avalie que deve contribuir com nossa cidade à partir de Brasília, o vereador Alan Mota se sente preparado para disputar a prefeitura”, concluiu o vereador Alan Mota – Presidente municipal do PDT.